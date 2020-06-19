Різке зростання захворюваності на коронавірус в Україні пов'язане з відсутністю жорстких карантинних обмежень.

Про це заявив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Право на владу" ввечері в четвер, 18 червня.

Він звернув увагу на те, що українці не дотримуються рекомендацій лікарів, нехтують безпекою в громадському транспорті та місцях масового скупчення людей, яким дозволили відновити роботу.

"Коли ми сьогодні бачимо 829 випадків, ми відзначаємо чіткий тренд до зростання", – заявив Ляшко, вказавши, що це пов'язано "з відсутністю жорстких карантинних обмежень".

"Перше – це суб'єкти господарювання, яким ми пом'якшили карантин і дозволили відкриватися. Є часто причиною того, що відбуваються порушення карантинних умов і обмежень. Зокрема, не створено умов. Міський та приміський транспорт – вимоги не дотримуються. Тому і відбувається таке зростання", – розповів він.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні офіційно підтверджено 34 063 випадки коронавірусної інфекції. З них 829 були виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом за добовим приростом.

Раніше Кабінет міністрів продовжив до 31 липня дію адаптивного карантину в Україні.