"Треба затвердити права жінок!" В'ятрович озвучив долю 8 березня в Україні

В Україні 8 березня втратило первинний сенс у вигляді боротьби за права жінок, тому треба скасувати вихідний.

Про це розповів директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович в інтерв'ю "Фактам", пояснивши, що тільки на пострадянському просторі Міжнародний жіночий день має такий статус і формулювання.

"Треба розуміти, що і в Україні, і в пострадянських країнах не йдеться про день боротьби за права жінок. Йдеться про так званий Міжнародний жіночий день. І таке формулювання плюс статус вихідного (який це свято має якраз на пострадянському просторі, лише в декількох країнах світу, що якраз не відзначаються успіхами в боротьбі за права жінок) і призвели до того, що день, присвячений боротьбі за права жінок, втратив своє початкове правозахисний значення", – зазначив В'ятрович.

За його словами, це свято перетворилося на звичайне, коли просто вітають жіночу частину суспільства.

"У першому варіанті нашого законопроекту ми пропонували заміну цього свята. Але в ході громадського обговорення більшість учасників було проти цього. Тому ми від цього відмовилися", – пояснив він.

Жінки в Іспанії 8 березня 2019 / taiwannews

В'ятрович також додав, що залишилася пропозиція скасування вихідного дня на 8 березня. Законопроект пропонує повернути йому первинне правозахисне значення.

"І насамперед — змінити назву, говорити саме про боротьбу за права жінок. Бо Україна є державою, яка ще потребує утвердження жіночих прав. І ми вважаємо, що цьому може і має посприяти якраз скасування вихідного в цей день", – наголосив він.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року В'ятрович говорив, що концепия 8 березня має повністю змінитися. Він думав, що українське суспільство готове відмовитися від радянської традиції, щоб не жити в одному ритмі з державою-агресором.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в.о міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала святкування 8 березня "радянською принизливою традицією".

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