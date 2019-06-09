Треба відмовитися назавжди: названі п'ять найнебезпечніших напоїв

Найшкідливішим напоєм, вживаним нами чи не щодня, є чорний чай в пакетиках – через цвілі і кишкової палички, що мыстяться в ньому.

Про це сказано в матеріаліТОП-5 найшкідливіших напоїв, повідомляє Topnews, посилаючись на дані Роскачества, відзначаючи: на другому місці знаходиться газована.

"Її головною проблемою є великий вміст швидких вуглеводів і цукру. Експерти стверджують, що в банку коли обсягом 0,33 л може бути від 6,5 до 8 шматків цукру. Включення цих напоїв в щоденний раціон призводить до набору зайвої ваги, цукрового діабету, серцево-судинним, шкірним, гінекологічним, урологічним і інших захворювань", - зазначає видання.

При цьому підкреслюється: шкідливою є також і несолодка газована вода - оскільки вуглекислий газ, міститься в ній, "подразнює слизову шлунка, стимулює вироблення кислоти, здуття кишечника і порушує його моторику".

"На наступному місці - розчинна кава. Якщо вживати його натщесерце, то можна заробити гастрит, виразку шлунка та інші захворювання. Але найнебезпечнішою є кава "три в одному". У ній міститься дуже багато цукру, замість молока сюди додають замінники, в тому числі - з пальмовою олією. Найнижче відсоток вмісту в цьому напої самої кави", - акцентує видання.

Замикають же список пакетовані соки – через величезну кількість цукру, що в них містяться в них, а також штучних а, отже, зовсім не корисних, вітамінів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, фруктові соки містять практично стільки ж цукру, скільки і газовані напої, в зв'язку з чим аналогічним чином сприяють скороченню тривалості життя.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!