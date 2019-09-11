Головна Новини
11 вересня • оновлено в 11:31
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Треба нещадно п*здити!" Кутєпов та Крюкова публічно поскандалили: всі подробиці

3.8т Читати матеріал російською

Після пресконференції звільненого з російського полону українського режисера Олега Сенцова трапився скандал за участю журналістів Богдана Кутєпова та Світлани Крюкової.

Співробітник "Громадського" Кутєпов написав у Facebook, де висловив невдоволення питаннями, які ЗМІ задавали Сенцову. Водночас у дописі образив деяких українських журналістів.

"Я вважаю так: щоб не було потім вереску про утиски свободи слова, журналістів повинні п*здити самі журналісти. А журналісток – журналістки. Тих, які ставлять тупі питання, просто садити на місце і виводити із залу. А тих, хто під виглядом журналістів приходить провокувати від Шарія, Медведчука чи з кремлівських смітників на кшталт "Страны.uа" – нещадно п*здити. С – Саморегуляція", – написав він.

Новини
"Це болото": Сенцов "похоронив" майбутнє Росії

На цей допис йому в коментарях заступниця головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Світлана Крюкова відповіла: "Нах*й не хочеш піти?".

Також у коментарях Кутєпов образив журналістку "Страны.ua" Юлію Корзун, яка поставила запитання на пресконференції. Він назвав її манекеном, "підставкою під диктофон" і "інтровертом-андрогіном".

Зі свого боку Крюкова у Facebook опублікувала гнівний пост про Кутєпова, додавши, що за фактом висловлювання журналіста має намір написати заяву в поліцію.

"Богдан Кутєпов публічно образив нашу журналістку. Назвав її "манекеном","підставкою під мікрофон","андрогіном" і закликав "нещадно п*здити" всіх журналістів проектів, у які Кутєпова ніколи не візьмуть на роботу, тому що у нього почався період професійного вигорання. По суті. Хочу звернутися до спонсорів і співвласників "Громадського ТБ" з питанням: чи є висловлювання Кутєпова нормами редакційної політики, а також чи буде якась взагалі реакція на заклик їхнього співробітника несамовито бити людей? Завтра вранці подаємо заяву до поліції", – написала вона.

Світлана Крюкова та Богдан Кутєпов

Світлана Крюкова та Богдан Кутєпов

Пізніше в "Громадському" заявили, що засуджують публічні висловлювання Кутєпова на адресу журналістів, які працювали на пресконференції Сенцова.

"Висловлювання нашого колеги суперечать цінностям нашої організації. А це довіра, професійність, відповідальність і людяність. ГО "Громадське телебачення" системно захищає свободу і право журналістів виконувати свої професійні обов’язки, і буде це робити надалі. У зв’язку з ситуацією з Богданом Кутєповим будуть скликані Редакційна рада і Загальні збори", – йдеться в повідомленні.

А згодом і Кутєпов оновив свій допис, заперечуючи заклик до фізичного насильства щодо журналістів.

"У перекладі на цивілізований мову: я обурений ситуацією, яка склалася в українській журналістиці в цілому. Цей допис не є закликом до фізичного насильства і відображає тільки мою власну думку. Очевидно, суперечить принципам і цінностям організації, де я працюю і яку я люблю", – написав він.

"Треба нещадно п*здити!" Кутєпов та Крюкова публічно поскандалили: всі подробиці

Скріншот

"Треба нещадно п*здити!" Кутєпов та Крюкова публічно поскандалили: всі подробиці

Скріншот

"Треба нещадно п*здити!" Кутєпов та Крюкова публічно поскандалили: всі подробиці

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 10 вересня колишні в'язні Кремля Олег Сенцов і Олександр Кольченко, які більше 4 років пробули в російському полоні, провели свою першу пресконференцію.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особи
Світлана Крюкова Олег Сенцов
Теги
соцмережі скандали ЗМІ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
10
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel