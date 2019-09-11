"Треба нещадно п*здити!" Кутєпов та Крюкова публічно поскандалили: всі подробиці

Після пресконференції звільненого з російського полону українського режисера Олега Сенцова трапився скандал за участю журналістів Богдана Кутєпова та Світлани Крюкової.

Співробітник "Громадського" Кутєпов написав у Facebook, де висловив невдоволення питаннями, які ЗМІ задавали Сенцову. Водночас у дописі образив деяких українських журналістів.

"Я вважаю так: щоб не було потім вереску про утиски свободи слова, журналістів повинні п*здити самі журналісти. А журналісток – журналістки. Тих, які ставлять тупі питання, просто садити на місце і виводити із залу. А тих, хто під виглядом журналістів приходить провокувати від Шарія, Медведчука чи з кремлівських смітників на кшталт "Страны.uа" – нещадно п*здити. С – Саморегуляція", – написав він.

На цей допис йому в коментарях заступниця головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Світлана Крюкова відповіла: "Нах*й не хочеш піти?".

Також у коментарях Кутєпов образив журналістку "Страны.ua" Юлію Корзун, яка поставила запитання на пресконференції. Він назвав її манекеном, "підставкою під диктофон" і "інтровертом-андрогіном".

Зі свого боку Крюкова у Facebook опублікувала гнівний пост про Кутєпова, додавши, що за фактом висловлювання журналіста має намір написати заяву в поліцію.

"Богдан Кутєпов публічно образив нашу журналістку. Назвав її "манекеном","підставкою під мікрофон","андрогіном" і закликав "нещадно п*здити" всіх журналістів проектів, у які Кутєпова ніколи не візьмуть на роботу, тому що у нього почався період професійного вигорання. По суті. Хочу звернутися до спонсорів і співвласників "Громадського ТБ" з питанням: чи є висловлювання Кутєпова нормами редакційної політики, а також чи буде якась взагалі реакція на заклик їхнього співробітника несамовито бити людей? Завтра вранці подаємо заяву до поліції", – написала вона.

Світлана Крюкова та Богдан Кутєпов

Пізніше в "Громадському" заявили, що засуджують публічні висловлювання Кутєпова на адресу журналістів, які працювали на пресконференції Сенцова.

"Висловлювання нашого колеги суперечать цінностям нашої організації. А це довіра, професійність, відповідальність і людяність. ГО "Громадське телебачення" системно захищає свободу і право журналістів виконувати свої професійні обов’язки, і буде це робити надалі. У зв’язку з ситуацією з Богданом Кутєповим будуть скликані Редакційна рада і Загальні збори", – йдеться в повідомленні.

А згодом і Кутєпов оновив свій допис, заперечуючи заклик до фізичного насильства щодо журналістів.

"У перекладі на цивілізований мову: я обурений ситуацією, яка склалася в українській журналістиці в цілому. Цей допис не є закликом до фізичного насильства і відображає тільки мою власну думку. Очевидно, суперечить принципам і цінностям організації, де я працюю і яку я люблю", – написав він.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 10 вересня колишні в'язні Кремля Олег Сенцов і Олександр Кольченко, які більше 4 років пробули в російському полоні, провели свою першу пресконференцію.

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