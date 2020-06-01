"Треба лижі діставати!" Українці іронічно відреагували на погоду у перший день літа
Українці у мережі бурхливо відреагували на погоду у перший день літа, 1 червня, яка, як вони зазначають, більше схожа на осінню.
Відповідніми знімками українці діляться у Facebook. На них видно, що літо увірвалося у країну похмурою погодою. На заході України навіть випав сніг. У інших областях – дощі та низька температура повітря – +9..+15 градусів.
"Ну, драсті, літо красне! Якраз іду забирати зимове пальто з хімчистки та відвозити машинку на перевзуття. Перше пригодиться, з другим наразі зачекаю!", – пишуть у мережі.
Рятувальник Іван Фіцак опублікував фото засніженої найвищої рятувальної станції – гори Піп Іван. Там сьогодні йде сніг та температура у 0 градусів.
"У перший день календарного літа, думав буде хоча би градус тепла. Але температура 0° і падає сніг", – написав рятувальник.
У коментарі до його допису українці іронічно заявляли, що "треба діставати лижі".
"Літо прийшло!", "Треба лижі діставати", "Снігоступи на босу ногу", "Йо на лижі і вперед", "Нарешті зима, дочекалися", "День захисту літа!", – пишуть у мережі.
Дехто порівняв червень з листопадом, придумавши місяцю нову назву – "июбрь" та "дощервень".
"Здається, природа вже сама заплуталась, що зараз за пора року. В нас квітень на дачі!", "Окружний адмінсуд Києва скасував літо. Постановою Печерського суду зобов'язали цілодобово йти дощ", – пишуть у мережі.
Як писав OBOZREVATEL, синоптикиня Наталка Діденко раніше повідомляла, що в Україні літо почнеться з поганої погоди. У понеділок, 1 червня, литимуть дощі, а ще – буде досить холодно.