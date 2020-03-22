Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець вважає, що надзвичайний стан в Україні в зв'язку з коронавірусом повинні були вводити ще на початку березня.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", коментуючи ситуацію з карантином в Україні.

"Якщо злодій – його треба карати. А якщо людина свідомо зрозуміє, що вона теж лиходій, вона вбиває інших", - заявив Ємець, відповідаючи на питання, чи виступає він за оголошення в Україні надзвичайного стану.

За словами міністра, якби його оголосили б на початку березня, коронавірус в Україні не поширювався б у геометричній прогресії.

"Я не просто за, я говорив це з першого дня роботи в уряді. Це треба було б зробити з самого початку, і тоді цього поширення геометричного, яке відбувається, не було б", - сказав глава МОЗ.

Ілля Ємець

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 березня кількість хворих на коронавірус COVID-19 в Україні збільшилася на 16 осіб і на даний момент становить 63 людини.

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