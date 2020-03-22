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22 березня • оновлено в 23:49
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Глава МОЗ закликав оголосити режим НС по всій Україні

5.7т
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Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець вважає, що надзвичайний стан в Україні в зв'язку з коронавірусом повинні були вводити ще на початку березня.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", коментуючи ситуацію з карантином в Україні.

"Якщо злодій – його треба карати. А якщо людина свідомо зрозуміє, що вона теж лиходій, вона вбиває інших", - заявив Ємець, відповідаючи на питання, чи виступає він за оголошення в Україні надзвичайного стану.

За словами міністра, якби його оголосили б на початку березня, коронавірус в Україні не поширювався б у геометричній прогресії.

"Я не просто за, я говорив це з першого дня роботи в уряді. Це треба було б зробити з самого початку, і тоді цього поширення геометричного, яке відбувається, не було б", - сказав глава МОЗ.

Ілля Ємець

Ілля Ємець

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 березня кількість хворих на коронавірус COVID-19 в Україні збільшилася на 16 осіб і на даний момент становить 63 людини.

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Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Ілля Ємець
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Cachko Elena
Cachko Elena
злодеи это вы,которые привозите вирус каждый день самолетами и поездами...неужели это не ясно ? чп в своих головах вводите, бездари,несчастная Украина и ее народ...
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Страной управляют аутисты. Как не крути но Украина не та страна которая может ввести карантин и обеспечить население средствами существования на это время. По этому в карантине нет смысла, всеравно переболеет почти всё население. Но мозгов этого понять у недовласти нет. Думать нужно как помочь заболевшим, а не как оттянуть неизбежное...
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Кочетов Владислав
Кочетов Владислав
Ну хоть кто-то на правду намекнул, говоря о геометрической прогрессии. Давно все знают, что настоящее число инфицированных давно перевалило за тысячи, если не за десятки тысяч!
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Кочетов Владислав, я так люблю высеры по типу "давно все знают") Кто все? Что знают? Есть факты? Есть доказательства? Это называется "я так решил - значит так и есть"
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