Травми прикували до ліжка: стало відомо про загибель ще одного військового. Фото

У госпіталі Львова у вівторок, 15 жовтня помер український військовослужбовець Олександр Воробей.

Як повідомляє ВОЛОDИМИР MEDIA, він отримав поранення на Донбасі 27 вересня, після переніс операцію в Харкові.

"27 вересня 2019 року Олександр отримав важку травму, перебуваючи в зоні ООС. У Харкові, куди його доставили авіацією, був прооперований. Після чого його перевели до Львівського військового шпиталю, де він продовжив лікування", - пише видання.

На Донбасі загинув український герой

14 жовтня, коли в Україні відзначали День захисника України, Олександр телефонував рідним і розповідав, що на території госпіталю проходить концерт і радів цьому.

"А на наступний день батьки не могли додзвонитися до сина. Близько 11 ранку їм повідомили, що він помер. У Олександра залишилася дружина і 9-річний син", - розповіли журналісти.

Як розповіла журналістам мати Олександра, він дуже любив малювати і мріяв встановити пам'ятник загиблим волонтерам, але не встиг.

Загиблий військовий Олександр Воробей

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 15 жовтня, на Донбасі в ході ворожого обстрілу загинула військовослужбовець Ярослава Никоненко, батько якої ніс службу в батальйоні "Айдар" і також був убитий терористами.

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