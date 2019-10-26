"Травити і залякувати!" Скандал з "Міс Україна" через Крим отримав продовження

Переможниця конкурсу краси "Міс Україна - 2019" Маргарита Паша, яка раніше викликала скандал, заявивши, що анексований Крим "належить всім людям", зробила різку заяву про патріотизм.
Відповідний пост вона опублікувала в своїх Instagram-stories.
Так, заскрінивши новину про її відмову відповідати на питання про приналежність Криму, вона супроводила кадр цитатою письменника Олдоса Хакслі.
Маргарита Паша
uazmi.net
"Особлива привабливість патріотизму полягає в тому, що під його прикриттям можна труїти, залякувати і обманювати. Причому з почуттям глибокої гідності", – написала модель.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Скандальну заяву Паша видала на святкуванні дня ООН. "Крим – всіх людей. Вся територія Землі, вона належить усім нам", – сказала вона журналістам.
На це українці бурхливо відреагували в соцмережах, залишивши низку обурених коментарів.
До цього вона потрапила в скандал через російську мову. Паша відмовилася говорити українською, але потім пояснила це поганим самопочуттям.
У мережі Паші нагадали, громадянкою якої країни вона є, і як слід поводитися на публіці, маючи такий титул.
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