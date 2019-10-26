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26 жовтня • оновлено в 22:05
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"Травити і залякувати!" Скандал з "Міс Україна" через Крим отримав продовження

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Переможниця конкурсу краси "Міс Україна - 2019" Маргарита Паша, яка раніше викликала скандал, заявивши, що анексований Крим "належить всім людям", зробила різку заяву про патріотизм.

Відповідний пост вона опублікувала в своїх Instagram-stories.

Так, заскрінивши новину про її відмову відповідати на питання про приналежність Криму, вона супроводила кадр цитатою письменника Олдоса Хакслі.

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Маргарита Паша

Маргарита Паша

uazmi.net

"Особлива привабливість патріотизму полягає в тому, що під його прикриттям можна труїти, залякувати і обманювати. Причому з почуттям глибокої гідності", – написала модель.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Скандальну заяву Паша видала на святкуванні дня ООН. "Крим – всіх людей. Вся територія Землі, вона належить усім нам", – сказала вона журналістам.

  • На це українці бурхливо відреагували в соцмережах, залишивши низку обурених коментарів.

  • До цього вона потрапила в скандал через російську мову. Паша відмовилася говорити українською, але потім пояснила це поганим самопочуттям.

  • У мережі Паші нагадали, громадянкою якої країни вона є, і як слід поводитися на публіці, маючи такий титул.

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Маргарита Паша
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