"Травити і залякувати!" Скандал з "Міс Україна" через Крим отримав продовження

Переможниця конкурсу краси "Міс Україна - 2019" Маргарита Паша, яка раніше викликала скандал, заявивши, що анексований Крим "належить всім людям", зробила різку заяву про патріотизм.

Відповідний пост вона опублікувала в своїх Instagram-stories.

Так, заскрінивши новину про її відмову відповідати на питання про приналежність Криму, вона супроводила кадр цитатою письменника Олдоса Хакслі.

Маргарита Паша uazmi.net

"Особлива привабливість патріотизму полягає в тому, що під його прикриттям можна труїти, залякувати і обманювати. Причому з почуттям глибокої гідності", – написала модель.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Скандальну заяву Паша видала на святкуванні дня ООН. "Крим – всіх людей. Вся територія Землі, вона належить усім нам", – сказала вона журналістам.

На це українці бурхливо відреагували в соцмережах, залишивши низку обурених коментарів.

До цього вона потрапила в скандал через російську мову. Паша відмовилася говорити українською, але потім пояснила це поганим самопочуттям.

У мережі Паші нагадали, громадянкою якої країни вона є, і як слід поводитися на публіці, маючи такий титул.

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