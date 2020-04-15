Травень стане вирішальним: соціолог розповів, як продовження карантину вдарить по українцях

Продовження карантину в Україні ще на місяць може негативно відбитися на психоемоційному стані українців.

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Таку думку в інтерв'ю "КП в Україні" висловив заступник директора Інституту соціології НАН України, доктор філософських наук Євген Головаха.

Він розповів, що в його інституті провели інтернет-опитування, яке показало, як люди страждають від стресу, опинившись на карантині.

Карантин в Україні

"Висновок такий, що зараз ще залишається психоемоційний ресурс і потенціал опору негативних наслідків самоізоляції. Але потрібно розуміти, що він не нескінченний. Я думаю, що вирішальним стане травень. Якщо на весь останній місяць весни продовжать карантин, то наслідки будуть тяжкими для психологічного стану людей і соціально-економічного стану країни", – попередив Головаха.

Раніше Головаха розповів, що карантин в Україні через COVID-19 приніс як позитивні, як і негативні результати для українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні різко зросла кількість хворих COVID-19, тому говорити про скасування від карантину поки передчасно.