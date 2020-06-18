Трасу Київ-Чоп перекрили протестувальники: у них забрали землі в Карпатах і віддали "Галнафтогаз" під "туризм"

Жителі села Славське в Карпатах увечері 17 червня перекрили трасу Київ-Чоп. За словами людей, у них забрали землі і віддали нафтогазовій компанії "Галнафтогаз" під так званий туризм.

Йдеться про 40 гектарів рекреаційної землі на гірськолижних схилах. У схемі нібито задіяні сільський голова Володимир Бега та депутати сільради, пише "СтопКор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Інвесторів головних ми ніколи в очі не бачили, нам ніхто їх не представляв, ніхто нас не знайомив. Один раз сказали, що це австрійці, в наступний раз приїжджає пан Гаразд, потім вони кажуть, що якийсь пан Антонов – головний інвестор" , – розповіла місцева мешканка Богдана Шкелебей.

Трасу Київ-Чоп в Карпатах перекрили протестувальники СтопКор

Відомо, що ділянку віддали представникам компанії "Славські". Вона належить Віталію Антонову – президенту концерну "Галнафтогаз", який утримує заправки "ОККО".

Місцевим жителям землю взагалі не залишили. Крім того, на території ділянки розташована частина майна і підйомники туристичного комплексу "Захар Беркут". Протягом 15 років господарі комплексу безуспішно намагалися орендувати землю, яка використовується для лижних спусків. Обласна влада спочатку давала дозвіл, а потім скасовувала своє ж розпорядження.

"В цей же час, поки тягнеться суд, ми дізнаємося, що десь на початку 2020 року ті землі, які ми хотіли взяти для розвитку територій, роздані фізичним особам – 24 ділянки по 2 га. Їх роздали працівникам фірми "Галнафтогаз" нібито для особистого сільського господарства. Нас це дуже зацікавило, чому така ситуація виникла, тим більше, що всі ці працівники корпорації "Галнафтогаз" – люди не місцеві і не мають ніякого відношення до сільського господарства", – зазначив співвласник туристичного комплексу "Захар Беркут" Орест Шейко.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в селі Єлизаветівка Дніпропетровської області місцеві жителі перекрили трасу через відсутність газу в будинках. Його відключили за кілька днів до цього, посилаючись на ремонтні роботи.