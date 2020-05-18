Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд розглядає можливість запуску громадського транспорту під час чергового етапу послаблення карантину. Однак у восьми областях епідеміологічна ситуація не дозволяє це зробити.

Про це він повідомив на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, відповідаючи на запитання президента Володимира Зеленського, зазначено на сайті глави держави.

"Якщо вже вирішили відкривати транспорт, то треба дозволяти місцевій владі відкривати його там, де вона вбачає можливість дотримання безпеки. Люди виходять на роботу, і їм треба дати можливість діставатися. Головне – пам'ятати про безпеку", – зазначив Зеленський.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що наразі ситуація у восьми регіонах не відповідає критеріям, які дозволили б запускати там транспорт. Зокрема, проводиться мало тестувань. Однак становище там можна змінити впродовж тижня, зауважив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Степанов заявив, що пасажирські перевезення в Україні відновляться, коли Міністерство охорони здоров'я побачить відповідні критерії в регіонах, які дозволять це зробити.