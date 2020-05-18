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18 травня • оновлено в 13:57
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Транспорт в Україні можуть не запустити в восьми областях: Зеленському назвали причину

  • Під час першого етапу послаблення карантину з 22 травня в Україні мають запустити тролейбуси, автобуси і трамваї.

  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в уряді розглядають таку можливість.

  • Міністр охорони здоров'я наголосив, що нині ситуація у восьми регіонах не відповідає критеріям, які дозволили б запускати там транспорт.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд розглядає можливість запуску громадського транспорту під час чергового етапу послаблення карантину. Однак, у восьми областях епідеміологічна ситуація не дозволяє це зробити.

Про це він повідомив на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, відповідаючи на питання президента Володимира Зеленського, сказано на сайті глави держави.

"Якщо вже вирішили відкривати транспорт, то треба дозволяти місцевій владі відкривати його там, де вони бачать можливість дотримання безпеки. Люди виходять на роботу, і їм треба дати можливість добиратися. Головне – пам’ятати про безпеку", – зазначив Зеленський.

У восьми областях України можуть не запустити транспорт

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що наразі ситуація у восьми регіонах не відповідає критеріям, які дозволили б запускати там транспорт. Зокрема, проводиться мало тестувань. Однак становище там можна змінити впродовж тижня, зауважив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Степанов заявив, що пасажирські перевезення в Україні відновляться, коли Міністерство охорони здоров'я побачить відповідні критерії в регіонах, які дозволять це зробити.

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Автор
Гліб Іванов
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особи
Володимир Зеленський Максим Степанов Денис Шмигаль
Місце
Україна
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