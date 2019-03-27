Трамп визнав Голанські висоти за Ізраїлем: в Україні стривожилися через Крим

Президент США Дональд Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над сирійськими Голанськими висотами.

Багато країн виступили проти рішення США, оскільки дані території є анексованиминими. Побоювання виникли і в Україні – експерти постали перед питанням, чи не є це передвісником визнання права Росії на незаконно захоплений Крим.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив дізнатися у своїх читачів, чим обернеться для України такий сценарій.

Голанські висоти

Нетаньяху і Трамп

Згідно з результатами проведеного опитування, більшість респондентів (32%) вважають, що в світлі останніх подій Росія скористається шансом "легалізувати" окупацію півострова.

Ще 26% опитаних виступили з оптимістичним прогнозом: "США – друг України. Боятися нема чого".

Разом із тим, 22% українців впевнені, що рішення Трампа стане першим кроком до визнання анексії Криму.

Для 12% респондентів назва "Голанські висоти" стала відкриттям. Вони вибрали варіант: "Про які землі взагалі йде мова?"

Найменше (8%) українців із побоюванням висловили думку, що з'явилася загроза і Київ обов'язково повинен засудити американського президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ООН заявили, що статус Голанських висот повинен залишатися за Сирією, а рішення влади Ізраїлю про встановлення на окупованій ними території своїх законів і адміністрації позбавлені юридичної сили.

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