Президент США Дональд Трамп має намір знову відкрити економіку країни, не дивлячись на те, що в країні стрімко збільшується кількість заражених на коронавірус.

Як передає DailyMail, риторика Трампа зводиться до того, що люди хочуть повернутися на роботу. У своєму Twitter він написав, що на робочих місцях люди будуть практикувати соціальне дистанціювання, а про літніх людей дбатимуть. При цьому він зазначив, що "лікування не повинно бути гіршим, ніж сама проблема".

Радник з економіки Ларрі Кудлоу зазначив, що зони високого ризику все ще будуть закриті.

Сам Трамп, передає видання, дав зрозуміти, що стурбований економічним падінням через пандемію. Мовляв, підприємства закрилися і фондовий ринок впав, знищуючи вигоди, яких домігся Трамп з моменту вступу на посаду.

Трамп на брифінгу по COVID-19 AP

"Лікування не повинно бути гірше проблеми"

У понеділок, 23 березня, на брифінгу в Білому Домі Трамп заявив, що Америка дуже скоро буде знову відкрита для бізнесу.

"Набагато раніше, ніж через три або чотири місяці, що хтось пропонував. Набагато раніше. Ми не можемо дозволити лікування бути гірше самої проблеми", - заявив він.

Через кілька годин після таких заяв Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що США може стати новим епіцентром хвороби, так як зараз коронавірус поширюється там з величезною швидкістю. Тільки в понеділок було підтверджено більше 11 000 нових позитивних випадків, а загальне число перевищила 46 400.

ВООЗ проти

До слова, Трамп підтвердив, що американський учений-медик Ентоні Фаучи, який під час пандемії став одним з найавторитетніших джерел в цьому питанні, не згоден з його позицією.

Також на брифінгу Трамп заявив, що рішення буде прийнято протягом 15 днів. Це викликало критику з боку Тома Інглсбі, директора Центру безпеки охорони здоров'я Джона Хопкінса.

"Коронавірус буде поширюватися широко, швидко, жахливо, і мільйони можуть загинути", - відреагував він на наміри Трампа відкрити економіку.

Динаміка поширення COVID-19 в США

Інвестори не в захваті: "Цей підхід не працює"

Не в захваті від заяв Трампа і інвестори. Вони припускають, що таке рішення тільки посилить ситуацію, так як всі зрозуміли, що подібний підхід зараз не працює.

"Ринки будуть погано реагувати, тому що дізналися, що цей підхід не працює. Ми повинні перервати експоненціальне зростання за допомогою самоізоляції", - сказав Аксель Мерк, директор з інвестицій Merk Investments.

Деякі експерти пророкують, що в США через коронавируса може виникнути безробіття до 20 або 30 відсотків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США мають намір роздати $ 500 млрд людям на руки.

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