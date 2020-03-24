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24 березня • оновлено в 17:10
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Трамп публічно осоромився на пресконференції щодо коронавірусу. Відео

3.7т
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Президент США Дональд Трамп відійшов від координаторки з боротьби з COVID-19 адміністрації США Дебори Біркс, коли жінка обмовилася про нездужання на вихідних.

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Інцидент трапився на пресконференції, присвяченій ситуації з поширенням коронавірусу, передає MSNBC. Там Біркс говорила про персональну відповідальність, мовляв, потрібно уважно стежити за своїм здоров'ям і вживати необхідних заходів.

"У суботу в мене була невелика температура", – сказала Дебора Біркс.

Почувши це, Трамп видав: "О-оу", і відійшов на кілька кроків. Але жінка заспокоїла його та присутніх, запевнивши, що відразу здала аналізи й вони виявилися негативними.

"Може, це щось шлунково-кишкове. Але я виконавча. Я лікарка. Я все перевірила. Я зробила тест у суботу ввечері, і він негативний", – продовжила Біркс.

Трамп полегшено зітхнув: "Спасибі, що сказали". Щоправда, ближче так і не підійшов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Трамп заявив, що застосування протималярійного препарату гидроксихлорохіну й антибіотика азитроміцину може врятувати американців від коронавірусу.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
вірус
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Derevyanko Oleksii
Derevyanko Oleksii
Ты дурачёк? Видно же что это шутка, юмор такой. Где он осоромився? Наберут дурачков в штат журналистский, мда уж, позорище
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семенов Александр
семенов Александр
2Славаукрайини"... не ?
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