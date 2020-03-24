Президент США Дональд Трамп відійшов від координаторки з боротьби з COVID-19 адміністрації США Дебори Біркс, коли жінка обмовилася про нездужання на вихідних.

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Інцидент трапився на пресконференції, присвяченій ситуації з поширенням коронавірусу, передає MSNBC. Там Біркс говорила про персональну відповідальність, мовляв, потрібно уважно стежити за своїм здоров'ям і вживати необхідних заходів.

"У суботу в мене була невелика температура", – сказала Дебора Біркс.

Почувши це, Трамп видав: "О-оу", і відійшов на кілька кроків. Але жінка заспокоїла його та присутніх, запевнивши, що відразу здала аналізи й вони виявилися негативними.

"Може, це щось шлунково-кишкове. Але я виконавча. Я лікарка. Я все перевірила. Я зробила тест у суботу ввечері, і він негативний", – продовжила Біркс.

Трамп полегшено зітхнув: "Спасибі, що сказали". Щоправда, ближче так і не підійшов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Трамп заявив, що застосування протималярійного препарату гидроксихлорохіну й антибіотика азитроміцину може врятувати американців від коронавірусу.

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