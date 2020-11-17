Трамп хотів атакувати ядерний об'єкт в Ірані – ЗМІ
Президент США Дональд Трамп 12 листопада хотів завдати удару по ядерному об'єкту в Ірані.
Про це повідомила The New York Times із посиланням на чотири інформовані джерела. Журналісти припустили, що це міг бути об'єкт в іранському Нетензе, проте представники Білого дому це не прокоментували.
Трамп під час наради в Овальному кабінеті нібито цікавився, чи реально "найближчими тижнями" вдарити по основному ядерному об'єкту Ірану. На зустрічі були присутні віцепрезидент Майк Пенс, держсекретар Майк Помпео, виконувач обов'язків глави Пентагону Крістофер Міллер і голова об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.
Вони відмовили президента, підкресливши високі ризики виникнення широкомасштабного конфлікту.
Зустріч Трампа з радниками та розмова нібито відбулися після того, як міжнародні інспектори повідомили про "значне збільшення запасів ядерних матеріалів" в Ірані.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що американські військовослужбовці на авіабазі Айн-аль-Асад на півночі Іраку заздалегідь знали про авіаудар, який готував Іран. Це дозволило їм сховатися в притулках за 2,5 години до атаки, здійсненої в ніч на 8 січня 2020 року.