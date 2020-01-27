"Трагічний урок для всього людства": Зеленський звернувся до єврейського народу

Президент України Володимир Зеленський 27 січня вшанував пам'ять жертв Голокосту та звернувся до єврейського народу.

Перебуваючи в Ізраїлі, Зеленський зачитав спогади людей, які пережили трагічні події 1933-1945 років. Відео було опубліковане на каналі глави держави в Telegram. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

"Це історії про те, що людська жорстокість не має меж. Хоча тих, хто все це влаштував, не можна назвати людьми. Це – істоти. Навіть щоб просто читати ці історії, треба мати велику силу. І я не уявляю, яку силу треба мати, щоб усе це пережити. Ви це зробили", – звернувся Зеленський.

Президент України закликав міжнародну спільноту єднатися, щоб не допустити будь-яких проявів антисемітизму, ксенофобії та расизму.

"Сьогодні ми всі сповнені почуття болю і смутку за мільйонами жертв Голокосту. Це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства... Пам'ятати і не допустити знову. Це наш обов'язок перед пам'яттю мільйонів безневинних жертв", – підсумував Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту був затверджений Генеральною Асамблеєю ООН у 2005 році. Датою цього дня було обране 27 січня – день звільнення найбільшого нацистського концтабору Освенцим (Аушвіц-Біркенау).

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