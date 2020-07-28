Мати переживає нестерпний біль і боїться за батька: деталі трагічної загибелі 3-річного Муси Сулейманова

У селищі Строгонівка Сімферопольського району Криму два дні шукали зниклого трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова Мусу, на третій – хлопчика знайшли мертвим у зливний ямі біля свого будинку. За версією підконтрольної Росії поліції, дитина потонула, під час розтину ознак насильницької смерті не було.

Але деякі кримські татари не вірять, що він міг сам потонути, оскільки каналізаційний люк було притиснуто величезним каменем, який просто так не зрушиш. На їхню думку, хлопчика могли вбити через тиск на батька – окупанти звинувачують його в "тероризмі" та належності до ісламської партії Хізб ут-Тахрір.

Як минули похорони Муси Сулейманова та як сім'я переживає трагедію, з'ясовував OBOZREVATEL.

Мусу шукали в будинках і лісах

Адвокатка Лілія Гемеджі розповіла OBOZREVATEL, що зникнення хлопчика викликало великий резонанс, тому в пошуках брали участь не тільки кримські татари, але й люди інших національностей.

За її словами, це чітко показало, що ярлик "терорист", який навісили на батька дитини, жодним чином не зіграв. Усі, хто стежить за процесами й цікавиться тим, що відбувається, знає, що терористів серед кримських татар ніколи не було. "Люди перейнялися чужою бідою й консолідувалися між собою, щоб допомогти в пошуках хлопчика", – сказала адвокатка.

Похорон Муси Сулейманова "Кримська солідарність"

У коментарі OBOZREVATEL маркетолог із Криму Шевкет Семедляєв розповів, що також допомагав із пошуками, вони прочесали місцевість у радіусі 15 кілометрів. "Відпрацьовували ліс і селище. Заходили в усі будинки й оглядали підвальні приміщення. Три рази все оглянули, але так і не знайшли його. Спочатку всі думали, що дитина пішла, потім – що його викрали з довколишніх будинків, а потім – що його викрали і кудись відвезли. А, як виявилося, він увесь цей час був поруч із нами", – зазначив він.

За словами адвокатки, на похорон з'їхалося близько 5 тисяч людей, а рідному батькові не дали попрощатися із сином.

"Я відправляла клопотання в приймальню ФСБ Росії, щоб вони дали можливість Русланові Сулейманову попрощатися зі своєю дитиною. Особисто їздила в Севастополь, у ФСБ, і намагалася через керівництво та слідчого, який веде справу мого підзахисного, домогтися дозволу. Але через велику кількість людей, які прибули на похоронну процесію, мені відмовили", – поділилася вона.

Суперечливі версії НП

За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, смерть хлопчика викликає багато запитань. З ним погодився і заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв.

Як вони стверджують, дитина не могла зрушити кришку каналізації, яка ще й притиснута камінням, це зробили з метою тиску на Руслана Сулейманова, якого окупаційна влада звинувачує в "тероризмі".

Однак Семедляєв заявив, що про умисне вбивство Муси пишуть ті, хто не був на місці трагедії, що трапилася. Варіант, що його не було на місці, а потім підкинули сюди, він не підтримує. "Це, в принципі, марення. Судмедекспертиза показала, що була асфіксія від утоплення", – сказав кримський татарин.

Він також підкреслив, що люк від вигрібної ями не було відкрито, тобто дерев'яна кришка з внутрішньої сторони була мокра й заросла мохом. "Ця кришка завжди була закрита, і, за словами рідних, на ній завжди лежав великий камінь в 20 кг. Звичайно, дитина його відкинути не могла. Можливо, на той момент він був відкритий", – припустив Семедляєв.

Гемеджі також підтримала його думку. "Не можу заперечувати інші версії, їх усі треба перевіряти, але схиляюся до того, що це був нещасний випадок. Ми оглядали фотографії журналістів, які відвідували сім'ю, і на кришці люка завжди стояв великий ракушняк. Чи був він цього дня там чи ні – дуже складно сказати. Є версії, що під вагою кришки дитина просто пішла на дно, а кришка випадково зачинилися", – зазначила вона.

Пошуки Муси Сулейманова "Кримська солідарність"

З дітьми працюють психологи

Адвокатка розповіла, що після трагедії, яка трапилася, із сім'єю працювали психологи. "Мама дитини намагається триматися. Зрозуміло, що втрата завдала їй нестерпного болю. До того ж вона дуже переживає, як відреагує батько, який зараз перебуває в слідчому ізоляторі", – зазначила Гемеджі.

За її словами, окрім загиблого Муси, в сім'ї залишилося ще троє дітей – два хлопчики (14 і 10 років) і п'ятирічна дівчинка.

"Сестра, найімовірніше, не усвідомлює втрати братика. Десятирічна дитина, на мою думку, поки заперечує, з ним працює психолог. Але він поки замкнувся, і необхідно додатково працювати. Старший розуміє, що відбувається, але тримається", – поділилася Гемеджі.

Адвокатка також додала, що вони живуть в одному будинку з батьками Руслана Сулейманова, його мама сильно хворіє через вади серця.

"Мати хлопчика Ельзара змушена доглядати і за батьками, і за своїми малолітніми дітьми. Їм іноді допомагають волонтери як фінансово, так і по господарству. Нагадаю, що разом із Русланом заарештували і його рідного брата Ескендера, який жив разом із ними", – уточнила вона.