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Світлана Гудкова
Світлана Гудкова
ЖурналістВсі статті автора

Масова загибель на Арабатській стрілці: хто винен і що відомо про постраждалих

20.8тЧитати новину російською

19 серпня на одному з популярних українських курортів - Арабатській стрілці, сталася жахлива трагедія. Всього за 4 години в селі Стрілкове в Азовському морі потонуло п'ятеро осіб, ще п'ятьох вдалося врятувати .

OBOZREVATELвирішив з'ясувати причини трагедії та довідатися, чи зазнає хтось покарання за загибель людей.

Шторм і небезпечне явище

За повідомленням ДСНС, у день трагедії був шторм - купатися в таких умовах було небезпечно. Візуально хвилі наче несуть до берега, а в нижній течії відкидають назад. Спрацьовує так званий принцип "зворотної тяги".

Місце трагедії село Стрілкове

Скріншот карти

"Там є попереджувальні знаки - "купатися заборонено". Це небезпечна ділянка, де відразу починається глибина, в цьому місці дуже великі хвилі і в шторм ця хвиля має властивість затягувати людей", - повідомила OBOZREVATEL начальник сектора агітаційної роботи ДСНС Херсонській області Оксана Федоренко.

Там же повідомили, що серед загиблих були 35-річний житель Харкова, 49-річний житель Дніпра, 43-річний і 42-річний жителі Кривого Рогу та 33-річний житель Генічеська. Ще п'ятьом людям надано медичну допомогу, їхнім життям і здоров'ю нічого не загрожує, повідомили у ДСНС.

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Загинув учасник АТО

Як вдалося з'ясувати OBOZREVATEL, в той нещасливий день в Азовському морі потонув колишній учасник АТО, інспектор сектора реагування патрульної поліції Генічеського відділу поліції Федір Копоть. У загиблого залишилася дружина і двоє неповнолітніх дітей.

"Людина, якій можна абсолютно довіряти. - описав загиблого у коментарі OBOZREVATEL його друг, - крім того, у його дружини рак 4 ступеня і двоє дітей, дуже шкода".

За його інформацією, жахливим було ще те, що поки на пляжі лежали трупи людей, люди все одно лізли у воду, а навколо не було жодного рятувальника.

"Які там рятувальники? На жодному пляжі їх не бачив, а на папері швидше за все є", - зазначив він.

Дружина загиблого

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Винні самі потопельники

З огляду на обставини трагедії, ймовірно, винних так і не знайдуть. Пляж, на якому сталася трагедія, вважається "диким" - він не обладнаний для купання, відповідно там немає і рятувальників.

Дикий пляж на березі моря

"Це дикий пляж, за нього ніхто не відповідальний. У самому селі Стрілкове дуже довгі узбережжя, там є обладнані пляжі, де стоять пости з рятувальниками. Але саме на тому місці такого немає. Ці люди відпочивали у приватному секторі, і просто вийшли на берег, який був необладнаний для купання", - повідомила Федоренко.

Вона зазначила, що можливо відповідальність могла лежати на сільраді, але і це законом не передбачено, за свою безпеку відповідають лише самі відпочивальники.

Як сказав OBOZREVATEL прес-секретар Нацполіції в Херсонській області Віталій Байдаров, справу швидше за все перекваліфікують у "нещасний випадок".

"За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 115 (вбивство), але з позначкою нещасний випадок", - наголосив Віталій Байдаров.

За його словами, дана стаття відкривається автоматично, якщо виявляється труп людини, але з огляду на позначку покарання за статтею ніхто не несе.

Дивіться відео на тему

У коментарі OBOZREVATEL юрист, адвокат юридичної фірми "Ілляшев та партнери" Роман Марченко також підтвердив інформацію: "У даному випадку держава не буде нести ніякої відповідальності. Позови про компенсацію збитку від спадкоємців теж не матимуть жодних перспектив".

"Людина робила це на свій страх і ризик, в необладнаному місці, і природно, ніхто не несе за це відповідальності крім неї самої", - додав юрист.

ДСНС не перестає попереджати відпочивальників про заходи безпеки на воді: основними умовами безпеки є правильний вибір і обладнання місць для купання; навчання дорослих та дітей плаванню, суворе дотримання правил поведінки під час купання і катання на плавзасобах, постійний контроль за дітьми у воді з боку дорослих. Відпочинок на воді допускається тільки у спеціально відведених місцевими органами влади та обладнаних для цього місцях.

Рятувальники

Фото: "112 Україна"

На морі треба завжди враховувати хвилі, які можуть перевернути людину при вході у воду. Не намагайтеся плисти проти хвилі. Варто бути обережними біля хвилерізів. Не пірнайте з них, бо можна впасти - вони дуже слизькі через водорості. Не запливайте за буйки. Великою бідою може обернутися пірнання на мілководді або в незнайомих місцях. У таких випадках можливі травми шийного відділу хребта з пошкодженням спинного мозку.

За інформацією служби, у 2018 році на пляжах області потонуло 16 осіб, інцидент на Арабатській стрілці став наймасштабнішим за цей рік.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Ексклюзив
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Викторна Татьяна
Викторна Татьяна
У когo гипертoния - срочнo чиcтитe соcyды! Это нaвсeгда сбивает дaвлeние дo 120/80 зa 1 курс http://likar.forumsua.com
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