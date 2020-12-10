Трагедія Ан-26 у Чугуєві: аеродром знову відкриють для польотів курсантів

До кінця поточного тижня аеродром у Чугуєві Харківської області відновить польоти курсантів на Ан-26. У вересні 2020 року поблизу нього розбився літак з курсантами, під час аварії загинули 25 осіб.

Про це повідомив заступник начальника Харківського національного університету повітряних сил ім. І. Кожедуба Костянтин Васюта, пише "Суспільне".

"У найближчі дні аеродром "Чугуїв" буде відкритий для навчання курсантів. Для виконання бойових завдань і бойової підготовки пілотів, які є офіцерами, аеродром "Чугуїв" працював. Для них заборони на польоти не було", – сказав Васюта.

Відповідний дозвіл ХНУПС отримав від командувача Військово-Повітряних Сил України.

"Курсанти 1-2 курсу продовжують навчання на легкомоторних літаках по всій Україні, курсанти випускного курсу продовжують на бойових літаках по всій території України у військових частинах Повітряних сил", – зазначив Васюта.

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