"Трафіку немає, а латки є": у мережі показали, як руйнується Кримський міст

В окупованому Росією Криму на мосту через Керченську протоку вже з'явилися "залатані" ділянки дороги.

Про це в Twitter повідомила блогерка RoksolanaToday&Крим25%.

"Дивна скрепа. Трафіку немає, а латки вже є на асфальті", – йдеться у повідомленні.

Користувачі мережі жартували, що Кримський міст це "як сьома ступінь шкарпеток – запах є, шкарпеток немає".

Кримський міст Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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