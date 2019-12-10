"Трафіку немає, а латки є": у мережі показали, як руйнується Кримський міст

В окупованому Росією Криму на мосту через Керченську протоку вже з'явилися "залатані" ділянки дороги.
Про це в Twitter повідомила блогерка RoksolanaToday&Крим25%.
"Дивна скрепа. Трафіку немає, а латки вже є на асфальті", – йдеться у повідомленні.
Користувачі мережі жартували, що Кримський міст це "як сьома ступінь шкарпеток – запах є, шкарпеток немає".
Кримський міст
Скріншот
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста.
16 травня по ній запустили рух.
В "Кримської залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту в грудні 2019 року.
Продаж квитків на ці потяги почалася у вересні і проводиться в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також в містах Ялта та Судак.
Окупанти продали понад 80% квитків на перші поїзди, які підуть з Москви до Сімферополя і назад.
Пізніше мережу висміяла запуск порожніх поїздів на Кримському мосту.
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