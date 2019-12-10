Головна Новини
11 грудня • оновлено в 03:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Трафіку немає, а латки є": у мережі показали, як руйнується Кримський міст

2.1т
Читати матеріал російською

В окупованому Росією Криму на мосту через Керченську протоку вже з'явилися "залатані" ділянки дороги.

Про це в Twitter повідомила блогерка RoksolanaToday&Крим25%.

"Дивна скрепа. Трафіку немає, а латки вже є на асфальті", – йдеться у повідомленні.

Новини
"Це не ваша земля!" Стало відомо про містичні випадки з Кримським мостом і росіянами

Користувачі мережі жартували, що Кримський міст це "як сьома ступінь шкарпеток – запах є, шкарпеток немає".

Кримський міст

Кримський міст

Скріншот

"Трафіку немає, а латки є": у мережі показали, як руйнується Кримський міст

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Анексія Криму
Тег
Крим
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
3
9
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ну, трафика нет только в воображении Роксоланы. А xoxлы видимо уже и не помнят, что дороги надо ремонтировать регулярно, а не когда она полностью развалится. Ну и вы то неyчи недоpaзвитые, поэтому для Украины фотка сойдет. Хотя те, кто в школе учился помнят, что такой густой туман образуется в предрассветные часы. А когда рассветает и солнце прогревает воздух, туман исчезает. И чего ей вечно не спится в такую то рань?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
N Y
N Y
Как так? Он всё ещё не развалился?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А в микроскоп роксолана не пробовала мост изучать? Tyпое, провинциальное, рагулячье селючество. И зависть до скрежета зубовного.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги