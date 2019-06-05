Філарет задумав бунт проти ПЦУ: чим це загрожує

Почесний патріарх Філарет має право скликати Помісний собор, але "не як патріарх Київського патріархату, а просто як товариш Денисенко".

"Оскільки у нас країна вільних людей, він вільний це робити", - сказала OBOZREVATEL доктор філософських наук Людмила Филипович.

В контексті наміру почесного патріарха вона зауважила: "Він висловлює не тільки свою точку зору. Він акумулював точку зору певної частини нашого українського суспільства, зокрема, православного його сегмента, і в такій концентрованій формі видає у вигляді бажання відновити Київський патріархат".

Патріарх Філарет під час пасхального богослужіння 112 Україна

У той же час експерт додала: "Чи має ця ідея якісь перспективи? Я думаю, що ні". На підтвердження своїх слів вона нагадала про те, що "архієреї не приїхали на братську бесіду в день святого Макарія, і що написали листи незгоди з деякими його адміністративними рішеннями. Це свідчить на користь того, що нова Православна церква України визначилася, з ким вона буде в майбутньому".

За оцінками Филипович, якщо собор, скликаний Філаретом, ухвалить рішення про відновлення Київського патріархату, "це не означатиме нічого для православного канонічного життя. Це може означати щось для тих вірних і кліриків, які підтримують Філарета".

Відповідаючи на запитання, чи можуть такі дії нашкодити ПЦУ, експерт запевнила: "Реально – ні. Єдине, до чого вони призводять - до розброду і хитань. Виникають різноманітні ідеї та припущення".

"Я думаю, що сьогодні ПЦУ як ніколи солідарна в тому, що треба розвиватися по тій дорожній карті, яка визначена Томосом, який ми отримали від Константинопольського патріарха", - резюмувала вона.

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