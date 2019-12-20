Дорогие наши россияне! Как вы там говорите о себе? "Старшие братья" — не толерантный и не политкорректный Т9 исправляет на "страшные", наверное, что-то знает.

В эти праздничные дни хотелось бы вас поздравить с очередным витком вашего обнищания, ой, сорри, поблагодарить от имени "народа Донбасса" за вашу неслыханную щедрость.

Дело в том, недорогие наши россияне и россиянки, что ОРДЛО (оккупированные вами территории Луганской и Донецкой области) заявили о повышении пенсий, зарплат госслужащим и других выплат "народу Донбасса".

Например, глава террористического анклава ОРЛО Пасечник гарантирует населению ОРЛО повышение пенсий на 20%, а зарплат бюджетникам аж на 26 %. С января 2020 года. Так сказать, в новый год с новыми возможностями.

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То же заявил и глава террористического анклава ОРДО Пушилин. Прямо синхронно, слажено, как и полагается марионеткам театра одного ВВПука.

Ну, вообще они много чего синхронно назаявляли, вернувшись с показательной порки из Ростова, но сегодня я пройдусь лишь по теме процветания и стабильности "маленьких угольных швейцарий".

Итак, радуйся российский люд, ну, и "народ Донбасса", как без него (цитата): "Народная инициатива о повышении пенсий была поддержана Правительством ЛНР. Поэтому в рамках реализации Программы-2023, учитывая рост экономики и бюджетных поступлений, считаю возможным поднятие пенсий с января 2020 года на 20%".

Вот как. А согласно утверждённой в "республиках" "Программы социально-экономического развития", действие которой рассчитано на период до 2023 года, размер минимальной пенсии в "республиках" 2023 году будет превышать прожиточный минимум.

А что это значит?

Разберем по полочкам.

Первое. Для россиян. Ох, им сложно это объяснять, но попробую.

Смотрите, в "республиках" ОРДЛО нет своего Монетного двора, то есть, они не печатают свою национальную валюту. Еще раз, внимательно, "республики", то есть целые такие "самостоятельные и самодостаточные государства", которые кормили всю Украину, существуют без печати своей национальной валюты и при этом имеют свою национальную валюту.

Парадокс, да? Но, это для умных. Остальные морщат лоб и пытаются разобраться в тайнах экономики.

Национальная валюта в "республиках" — российский рубль, который имеет все атрибуты Нацбанка РФ и принимается магазинами, учреждениями и банками РФ.

Вопрос к знатокам: как российский рубль из российского Нацбанка попадает в "нацбанк" "республик" и становится "национальной валютой" "республик"?

Его –рубль – завозят из РФ. Машинами. В "гумконвоях", это раз. Второе, конечно же, через банковскую систему РФ и Южной Осетии, это в "республиках" каждый школьник знает, там об этом в газетах пишут.

То есть, российский рубль изымается из экономики РФ и кармана налогоплательщика РФ в пользу "народа Донбасса".

Это называется красть у своих, чтобы кормить чужих. Зачем кормить чужих? А зачем РФ с разваленной инфраструктурой помогать Африке, Венесуэле, Венеции, Германии, Сирии, Донбассу? Чтобы удовлетворить амбиции их Карабаса на мировое господство. Даже за счет голода и мора своего собственного населения. Ну, то такое, жизнь по-русски.

А еще это называется спонсирование терроризма. Именно это Украина и доказывает в судах, в том числе и в военном трибунале Гааги.

Доказывает, чтобы весь мир знал, если на России мор и голод, миллионы умирают от болезней и голода, он в это время заправляет армии для уничтожения других стран.

Доказывает, чтобы весь мир знал, вот он — единственный и неповторимый виновник всех бед, международный террорист номер один — Россия.

Да-да, именно вся РФ, а не Кремль или лично ВВПук.

ВВПука могут ухандокать в любой момент, убрать по политическим мотивам или целесообразности и по старой русской традиции "культ личности" навесить на него все преступления страны, сделав их преступлениями одного человека.

Да, как со Сталиным. Убивали все, доносы писали все, расстреливали все, приговоры выносили, конвоировали, конфисковали, пытали, насиловали, в дома заселялись, раскуркуливали всей страной, а виноват один, да и тот померший.

А что с умершего взять, кроме праха его? — а ничего. Очень, знаете ли, удобно!

Струсил пепел покойного в урночку, сделал скорбное лицо, перевел лицо в режим негодования, объявил на весь мир "он был негодяй", и все, вся страна вымыла руки от крови и пошла жить дальше, не отягощенная виной.

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Вот мы этого не хотим. Надоело. За преступления нужно отвечать. А раз все россияне согласны, чтобы из их бюджета, кармана, пенсий и зарплат финансировался терроризм, "народ Донбасса" и другие подопечные ВВПука, то все россияне становятся пособниками и финансистами террористов, преступниками.

И вот Путин, чтобы остановить отток населения из ОРДЛО да сделать его чуть привлекательнее для любителей халявы из пока еще мирных территорий Украины, дает команду повысить здесь пенсии и зарплаты. Громкие цифры в 20-26% мы потом обсудим.

Я о том, что фиг на России повышению пенсий, там все заморожено.

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Россияне могут укусить себя за локоть и съесть репку. Все деньги идут на войну. И россияне-спонсоры войны, терроризма, и своего обнищания, могут весело спеть дружественную песню "народу Донбасса", как хорошие, заботливые страшные, ой, старшие братья.

Второе. Более интересное. В ОРДЛО может приехать любой житель Луганской и Донецкой областей Украины (не вошедшие еще в ОРДЛО) и оформить там лыныровскую пенсию тайком от Украины. Это, кстати, делают многие из Лисичанска, Рубежного, Северодонецка.

Делов-то, подписал документы о сотрудничестве с "мгб", сдал документы в пенсионный, завел карточку "банка" "республики" и все, приезжай, получай пенсию.

Так вот, этим людям (тем, кто приписан в контролируемых Украиной городах Луганской и Донецкой областей) платят повышенную пенсию, то есть пенсию больше, чем жителям "республик".

Эти же жители (те, кто приписан в контролируемых Украиной городах Луганской и Донецкой областей) могут в "республиках" получить любое бесплатное лечение по высшему уровню.

Жители "республик" за все платят.

Это здесь давно подано под соусом "Воссоединение народов Донбасса". Так ФСБ набрало себе достаточно много завербованных жителей из тех, кто приписан в контролируемых Украиной городах Луганской и Донецкой областей, но почему-то ездит в "республики".

Вот это очень странно. С начала АТО было заявлено, что пропуск в зону оккупации будут выдавать лишь тем, кто там прописан. А потом как-то тихо поменялось и теперь пропуск может получить любой. Кто не хочет афишировать поездки едет через КПП (то есть, через РФ).

Поэтому не дорогие россияне содержат очень большое количество получателей халявы на Донбассе.

Что еще интересно, за пару недель до официального обещания "глав" в газетах ОРДЛО появилась информация о повышении пенсий на 25%. Но, видимо, или в РФ зажали, или уже местные князья сэкономили, что вероятнее всего.

Третье. Здесь не только к россиянам. Здесь бы в окошко в зеленый Офис, но там никого нет, все думают, где взять бюджет, который куда-то пропал, а красть-то в Украине больше некому, барыгу свергли, а новые лица победили коррупцию и не крадут. В общем, Офис пока занят, не трогать, это на Новый год.

Поэтому к читателям.

Нам тут со всех сторон наши новоОфисные, Президент, миротворцы из Франций и Германий, обещают мир любой ценой.

Мол, все, в глаза Путину посмотрели, шутку сказали, и бац — все перестали стрелять, разошлись по домам, Шура, несите гуся, у нас пьянка.

И люди верят. И там в ОРДЛО, верят, и здесь верят. Ждут мира, устали от войны.

Вот только все программы развития и финансирования ОРДЛО составлены до 2023 года.

То есть, до 2023 года никто не собирается переставать стрелять. Россия будет финансировать ОРДЛО. Российские пенсионеры — сосать триколорадный леденец Путина. Главари "республик", ФСБ и ГРУ будут грабить то, что не дограбили чиновники РФ.

Война — это бизнес. И пока что она приносит очень хорошие доходы.

До 2025 года по планам Кремля РФ должна установить в Украине полную федерализацию и превратить 8 областей Украины в "новороссию" методом референдумов и децентрализации по-зеленски, то есть, смещения аспектов власти в местные префектуры и наделения их правом установления границ префектур их национальных особенностей.

До марта 2020 года вся территория Луганской и Донецкой областей должна стать "республикой". Именно это хотят имплантировать формулой Штайнмайера в закон про особый статус, именно про это, видимо, и договорились на "нормандской встрече".

Как бы размен на "не стрелять, газ и поставки". Именно для этого в "республиках" экстренно и синхронно приняли "закон" о "государственной границе".

Это значит, случись данное, РФ будет финансировать еще больше граждан (территория ОРДЛО ведь вырастет). Или же у Кремля есть надежда, что Зеленский все же возьмет финансирование территории особого статуса на себя.

Нежданчик с бюджетом 2020 и растущие аппетиты молодой и перспективной украинской команды могут сдвинуть эти кремлевские "хочу" в дальний угол. Так, как из бюджетной дыры, которая уже угрожает Украине достать зеленого кролика, чтобы профинансировать еще и ОРДЛО, Офис точно не сможет.

Здесь, понятное дело, на помощь может прийти страшный брат, тьху ты, старший.

Именно поэтому ВВПук мягко признал долги российского "Газпрома" перед украинским "Нефтегазом", мол, это не проблемы в договорах, не штрафы, установленные судом, это мы просто из щедрости своей даем Украине денег на пропитание, у них проблемы.

Опять же это "даем" из кармана российского налогоплательщика.

В общем, как ни крути, а карман, граждане россияне, раскрывайте пошире, там активно шарит неугомонная рука "народа Донбасса".

Сам же "народ Донбасса", то есть, жители ОРДЛО, к обещанному повышению относятся сдержанно и даже критично.

Большинство считает, что повышение пенсий на 20% повлечет за собой рост цен.

Более того, в ОРДЛО 70% пенсионеров получает пенсии более 20 000 рублей, понятное дело, 20% этим как бы и мало, и погоды не сделают. Тем, кто поучает минимальную пенсию в 3000 рублей, 20% надбавка даже не добавит лишнюю буханку хлеба к обеду.

Бюджетники сетуют на то, что 26% обещанной надбавки они попросту не увидят, так как зарплату задерживают и платят частями, рост цен ее обесценивает до того, как ее выплатили.

Задержки зарплаты в ОРДЛО нет только (исключительно) у силовиков- "армия", "народная милиция", "прокуратура, "суд", "полиция", ГАИ.

Но, там нет вещевого обеспечения, и часть зарплаты они тратят на покупку обмундирования и лекарств.

Шахтеры ОРДЛО получают зарплату не только частями и с задержкой, есть шахты, которые до сих пор не получили ни копейки.

Шахтерам ОРДЛО повышение зарплаты не светит. Значит, на них не делают ставку в "республике", или знают, что этим людям некуда идти работать, или знают их характер, они никуда не пойдут даже если ми не платить.

И хотя на шахтах массово висят приглашения работать на шахты Якутии, местные шахтёры упорно твердят "на мне лава держится, будем голодать, но спасем наши шахты". Ну, это здесь такой альтруизм.

В 2014-м на таком альтруизме шахтёры спасали шахты от бандер, которые ехали (без образования и опыта из западанщины, захватывать шахты Донбасса — версия местных ментов и чиновников).

Что интересно, в Свердловске в этом месяце (одну смену) бастовали шахтеры шахты "Должанская -Капитальная", им сразу дали денег. Но буйных взяли на карандаш, то есть, первыми или на увольнение, или в военкомат — на фронт.

А вот в Краснодоне нет зарплаты и нет забастовок. И деньги здесь не спешат отдавать.

После прокатившихся по ОРЛО маленьких акций неповиновения (шахтеры просто пропустили работу 1 смены) сюда вернули из РФ казаков.

Автобусы с казаками пятый день идут через неконтролируемое Украиной КПП "Червонопартизанск-Гуково", это даже зафиксировала ОБСЕ.

"Республика" и Кремль делают ставку на донских казаков, которые смогут подавить восстание в "республиках". Сейчас казаки осели в Суходольске, Антраците и Краснодоне. Многие двигаются в Луганск, вроде бы как идти на Станицу.

Но, думаю, основная задача этих ряженных войск — это патрулирование городов ОРДЛО и подавление акций неповиновения местного населения.

Но, об этом я расскажу подробнее в другой статье.

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