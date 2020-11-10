Товари бренду Nike на Kasta.ua із вигідним кеш

Nike – легендарний бренд одягу, взуття та аксесуарів, що зародився у США, який встиг завоювати величезну популярність у всьому світі. Цікава історія цієї торгової марки бере свій початок ще в 60-х роках минулого століття.

У 1964 році Філ Найт – звичайний студент, який брав активну участь у спортивних змаганнях з бігу, заснував фірму під назвою Blue Ribbon Sports. Як ніхто інший, він розумів роль надійних і зручних кросівок у подібному виді спорту, а також те, що гроші на гарне взуття є далеко не у кожного початківця спортсмена. Недорогі ж варіанти того часу зовсім не відповідали завищеним вимогам.

Під час студентства Найт став активним слухачем лекцій із маркетингу. Вони дуже допомогли йому скласти вигідний, перспективний бізнес-план, який він у подальшому успішно застосував під час започаткування та розвитку власної компанії. Спочатку його фірма постачала взуття з країн Азії на американський континент. Водночас основна вигода підприємства була в тому, що виготовлення подібних продуктів в Азії вимагало набагато менших витрат капіталу, ніж у США.

Через деякий час Найту став активно допомагати його спортивний тренер. Зробивши спільний внесок по 500 доларів кожен, вони придбали 300 пар спортивного взуття у популярної вже тоді японської корпорації ASICS, що носила в той час ім'я Onitsuka Tiger. Оскільки підприємці не мали торгового приміщення, Найт став реалізовувати куплений товар, роз'їжджаючи містом на невеликій вантажівці. Його зусилля виявилися на рідкість успішними: дуже швидко з невеликої торгової точки компанія виросла до рівня серйозного гравця, що займає своїми виробничими потужностями.

Народженням логотипу Nike слід вважати 1971 рік. Його творцем була студентка Портлендського університету Каролін Девідсон, що робить перші успіхи в дизайні. Через 7 років виробник взуття отримав своє нинішнє ім'я.

1975 року Біллом Бауерманном був запропонований абсолютно новий на той час варіант кросівок із рифленою підошвою. Примітно, що ця ідея прийшла йому в голову, коли він під час сніданку просто дивився на вафельницю. Подібна інновація дозволила підошві нового взуття не ковзати, робила її носіння більш приємним і безпечним. Цей важливий винахід став ключем до нового успіху корпорації, і до початку 80-х років Nike вдалося отримати не менше половини всього світового ринку спортивного взуття.

Ще одним переломним моментом, що сприяє лідерству компанії на світовій арені, стало виробництво відомої лінійки спортивних кросівок Nike Air. Родзинкою цього винаходу є бездоганна амортизація. Технологію було запропоновано одним із колишніх авіаційних фахівців NASA. Підошва виробів була додатково оснащена повітряною прокладкою, що амортизує навантаження на стопу під час стрибків і бігу. Найчастіше таке взуття купували спортсмени, що займаються баскетболом.

З 1979 року компанія починає успішне виробництво одягу, який так само, як і взуття, швидко завоював світовий ринок. Сьогодні поряд із виробами для професійного спорту серед пропозицій компанії вистачає предметів гардеробу в повсякденному стилі.

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