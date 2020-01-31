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31 січня • оновлено в 09:02
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"Тьотю Олю, я горю!" З'ясувався шокуючий вчинок родичів підпаленої в Чернівцях 16-річної дівчини

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Рідні не поспішали гасити 16-річну дівчину, яку в Чернівцях підпалив власний батько.

Про це в ефірі програми "Говорить Україна" розповіли сусіди родини, де сталася надзвичайна подія (щоб подивитися відео і фото, проскорольте до кінця сторінки).

Сусіди-свідки пожежі

Сусіди-свідки пожежі

"Говорить Україна"

За словами сусідки Ольги, вона з чоловіком почула крики, після чого Анна вибігла з палаючим обличчям. "Аня вийшла на вулицю, у неї обличчя горіло. Я крикнула Вані: “Кинь її в сніг і загаси”. Вона підбігла і каже: “Тьотю Олю, мене тато підпалив”", – розповіла сусідка.

мати Анни

мати Анни

"Говорить Україна"

У свою чергу мати постраждалої дівчини заперечує слова сусідів. Вона запевнила, що дівчину ще в будинку став гасити її старший син, зведений брат Анни. Але через темряву він нібито зміг загасити тільки одяг, а не лице.

Постраждала 16-річна Анна

Постраждала 16-річна Анна

"Говорить Україна"

Постраждала від пожежі 16-річна Анна

Постраждала від пожежі 16-річна Анна

"Говорить Україна"

Анна до пожежі

Анна до пожежі

"Говорить Україна"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна Чернівці
Теги
постраждала дитина пожежа
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