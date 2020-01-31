"Тьотю Олю, я горю!" З'ясувався шокуючий вчинок родичів підпаленої в Чернівцях 16-річної дівчини

Рідні не поспішали гасити 16-річну дівчину, яку в Чернівцях підпалив власний батько.

Про це в ефірі програми "Говорить Україна" розповіли сусіди родини, де сталася надзвичайна подія (щоб подивитися відео і фото, проскорольте до кінця сторінки).

Сусіди-свідки пожежі "Говорить Україна"

За словами сусідки Ольги, вона з чоловіком почула крики, після чого Анна вибігла з палаючим обличчям. "Аня вийшла на вулицю, у неї обличчя горіло. Я крикнула Вані: “Кинь її в сніг і загаси”. Вона підбігла і каже: “Тьотю Олю, мене тато підпалив”", – розповіла сусідка.

мати Анни "Говорить Україна"

У свою чергу мати постраждалої дівчини заперечує слова сусідів. Вона запевнила, що дівчину ще в будинку став гасити її старший син, зведений брат Анни. Але через темряву він нібито зміг загасити тільки одяг, а не лице.

Постраждала 16-річна Анна "Говорить Україна"

Постраждала від пожежі 16-річна Анна "Говорить Україна"

Анна до пожежі "Говорить Україна"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Чернівцях 16-річна Анна Крицька на Різдво постраждала під час пожежі. Її намагався спалити власний батько через те, що дочка втрутилася в суперечку між ним і матір'ю.

Дівчина отримала серйозні опіки рук, шиї та обличчя. Деякі рани довгий час продовжували кровоточити.

На відновлення Анни може знадобитися близько року. Їй потрібна пересадка шкіри. На реабілітацію дівчини гроші збирають місцеві жителі.

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