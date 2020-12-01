Київський бізнесмен про "підвішений" локдаун: немає керівників з яйцями, медицину поставили на коліна

Повний локдаун в Україні потрібно було ввести ще тиждень-півтора тому, однак у влади не вистачило на це рішучості.

Уряд просто "підвісив" ситуацію з карантинними обмеженнями, заявив бізнесмен, ексдепутат Київради Олексій Давиденко, пише "Гордон". А пов'язати локдаун з якоюсь конкретною датою – це абсурдна ідея, вважає він.

На його думку, в уряді немає керівників "з яйцями", готових брати на себе відповідальність.

"Локдаун запроваджується, коли близький колапс системи охорони здоров'я. Усі, хто сьогодні перебуває в медичному середовищі, чітко розуміють, що реанімації вже на межі колапсу, тому що не вистачає ліжок навіть у містах-мільйонниках. А райцентри на межі колапсу через брак звичайних стаціонарних ліжок, під'єднаних до кисню", – наголосив бізнесмен.

Влада не повинна обговорювати, із чим пов’язати карантин – вихідними днями, Новим роком або ще з чимось, заявив він.

"Вони мають говорити, що локдаун потрібно вводити з такого числа, тому що ми не справляємося, у нас не вистачає ліжок із киснем, лікарі валяться з ніг. У нас люблять відкривати об'єкти або вручати нагороди на честь якогось свята. І нині аналогічна ситуація – ми шукаємо дату для введення локдауну. Я вважаю, це абсурд", – зазначив Давиденко.

Він сказав, що система охорони здоров'я може й не витримати до 25 грудня.

"Ми всі обивателі. Ми не володіємо статистичними інсайдом, як МОЗ, Офіс президента і РНБО. Сказати, наша математична модель показала, що 25 грудня треба закритися, – це позиція. А закритися до Різдва – це не позиція", – уточнив він.

На його думку, в Україні вже тиждень-півтора як повинні були ввести тотальний локдаун.

"Ми спокійно його прожили б, не поставили б систему медицини на коліна і до 15 грудня вийшли з карантину, встигли б ще заробити та піти на новорічні свята, які характеризуються дуже низькою активністю людей. Українці й так будуть сидіти до 7 січня вдома. Для цього не треба вводити карантин", – вважає він.

Влада не хоче брати на себе відповідальність і закривати країну, сказав він.

"Немає керівників із яйцями. Немає того, хто готовий узяти відповідальність. Коли ти в бізнесі, ти весь час змушений ухвалювати рішення (популярні та непопулярні). Керівники звикли щодня десятки разів брати на себе відповідальність – перед акціонерами, власниками, співробітниками та їхніми сім'ями. Тому тебе цінують. А туди (у владу. – Ред.) хвилею винесло аферистів, які не в змозі ухвалювати рішення. Ми це бачимо. Навіть якщо помилилися, доведіть розпочате до кінця. Вони просто не ухвалюють жодних рішень, а підвішують ситуацію на вузлики підвішують купу проблем, і всі вони висять. Із локдауном аналогічна ситуація", – заявив Давиденко.

Що відбувається під час локдауну?

У країнах, де вводиться локдаун, повністю або частково обмежують вільне пересування та соціальні контакти громадян.

Під час локдауну не працюють майже всі підприємства, установи та організації, зокрема освітні, розважальні, спортивні, заклади громадського харчування (можуть працювати тільки на доставку або продавати їжу із собою) тощо.

Співробітників підприємств, організацій та установ максимально переводять на роботу в онлайн-режимі.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що локдаун в Україні через ситуацію з COVID-19 буде запроваджено в будь-якому разі. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Поки що влада домовляється про точну дату: це станеться або в грудні, або з 2 січня, сказав він.

Раніше з'явилася інформація про те, що президент Володимир Зеленський має намір ввести в Україні локдаун із 2 січня 2021 року, щоб дати можливість зіркам, зокрема "Кварталу 95", відпрацювати новорічні корпоративи.