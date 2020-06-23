Тотальний карантин в Україні зруйнує економіку, – Шмигаль

Повернення до тотального карантину в Україні спровокує "більш катастрофічні наслідки, ніж просто коронавірус".

Про це прем'єрміністр України Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю, відео якого опублікував на своїй сторінці в Facebook. Прем'єр сказав, що українці рано розслабилися і перестали боятися коронавіруса.

"Повний карантин – він руйнує економіку і може призвести до ще більш фатальних наслідків, ніж просто коронавірус. Тому Україна використовує модель адаптивного карантину. Європа теж називає такі моделі локальними карантинами", – сказав Шмигаль.

Він нагадав, що вже тиждень в Україні зростає кількість хворих на COVID-19, і для того, щоб зараз не отримати нову хвилю коронавируса, як в Іспанії або Італії, необхідно вживати заходів.

Прем'єр закликав українців дотримуватися соціальної дистанції, носити в приміщеннях маски і користуватися антисептиками.

За словами глави Кабміну, щоб не допустити катастрофічного розвитку епідемії і врятувати життя людей, уряду довелося піти на більш жорсткі заходи – штрафувати громадян і бізнес за недотримання карантину.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що в Україні карантин затягнеться на два роки. Якщо повністю зняти всі обмеження, кількість заражених коронавірусом злетить в кілька разів.