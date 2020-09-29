Селище під Херсоном накрив торнадо, постраждали десятки будинків. Фото та відео

У Херсонській області 27 вересня пронісся торнадо, який зачепив селище Велика Олександрівка та прилеглі околиці.

Про це у Facebook повідомив метеоролог Ігор Кибальчич. Як пише kavun.city, вітром зірвало дах місцевої школи, розбило вікна (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У населеному пункті повалило 47 дерев, пошкодило 38 будинків. Негода залишила жителів селища без світла та газу.

Кибальчич зазначив, що стихія мала мезоциклонне походження і виникла на контрастному холодному фронті.

За його словами, виходячи з руйнувань і відеозаписів очевидців, інтенсивність торнадо можна оцінити як EF-2 або навіть слабкий EF-3 за шкалою Фуджита.

Відповідні швидкості вітру складають приблизно 55-65 м/с. При цьому на відео видно, як ураган зніс дахи з будинків і паркани.

Відео з торнадо:

Наслідки негоди:

Як писав OBOZREVATEL, в останні дні вересня Україну накриє новий циклон, який принесе дощі та похолодання. Однак на вихідних, 3-4 жовтня, погода знову покращиться, обіцяють синоптики.