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Топить людей: у Києві на пляжі з'явився маніяк

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У Києві з'явився маніяк, який топить людей у Русанівському каналі.

Про інцидент розповіла на своїй сторінці в Facebook Світлана Коптіліна, яка ледь не стала жертвою вбивці.

Жінка поділилася, як рано вранці пішла купатися і до неї різко підплив одягнений хлопець віку 20-24 років, який взявся її топити.

"Він підплив. Дивиться прямо на мене, в обличчя. Я сказала, що роздягненим плавати комфортніше – по-материнськи, по-доброму. Він одразу ж зняв футболку. Я сказала – правда ж, краще? Він сказав: "Не розмовляйте". Саме так – ввічливо і на "Ви". А потім повернувся до мене і натиснувши двома руками на мою голову опустив мене під воду. Давив і тримав. Я марно намагалася боротися, ковтала воду і розуміла, що це кінець", – розповіла киянка і додала, що те, що вона прикинулася мертвою – врятувало їй життя.

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"У якийсь момент він, не знаю, чому, відпустив мене на мить. Я спливла, вдихнула повітря, сподівалася, що страшний жарт закінчився, промовила "не треба", але він знову руками на моїй голові штовхнув мене під воду й утримував там. В останню мить, коли свідомість вже втратилась, я спробувала схопитися за життя і пішла під водою в сторону від його рук. Ймовірно, він подумав, що місія виконана і я пішла на дно. Коли я виринула, він швидко відпливав на берег, з якого ми обидва стартували", – зазначила вона.

Користувачів мережі збентежила така новина, а деякі розповіли, що вже чули про хлопця, який топить людей на Русанівці.

Скріншот

Скріншот

Facebook Русанівка - комфортний острів

Скріншот

Скріншот

Facebook Русанівка - комфортний острів

Скріншот

Скріншот

Facebook Русанівка - комфортний острів

Скріншот

Скріншот

Facebook Русанівка - комфортний острів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на популярному українському курорті затримали маніяка-збоченця. Він займався розбещенням дітей в містечках регіону.

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Україна Київ
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