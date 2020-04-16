Топчиновниця МОЗ заразилася коронавірусом: перші подробиці

В очільниці департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації Вікторії Клименко діагностували коронавірус.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це ввечері четверга, 16 квітня, повідомили місцеві ЗМІ. Згодом інформацію виданню Forpost підтвердила і сама чиновниця.

Зокрема, вона зазначила, що отримала позитивний результат тесту, тому зараз перебуває на лікарняному. Почувається жінка добре, але зізналася, що мусить обмежити себе в контактах із колегами.

Вікторія Клименко заразилася коронавірусом

"У мене немає клініки, я зробила тест профілактично, оскільки, як ви знаєте, в облраді були випадки інфікування. Тест позитивний, але почуваюся я абсолютно нормально, жодних симптомів поки не проявлялося", – сказала Клименко.

За її словами, вона не підозрює, від кого саме могла підхопити вірус. Переконує, що не ходила нікуди, окрім роботи, навіть до магазину та аптеки.

"Якщо насправді так і було, то вірус і джерело зараження пані Клименко саме в ОДА", – констатує видання.

Зазначається, що відтепер усі, хто контактував із чиновницею, зобов'язані піти на самоізоляцію. Водночас відомо, що на своїй посаді в період пандемії вона спілкувалася з більшістю керівників обласного рівня.

Зокрема, Вікторія Клименко була присутня на останній сесії обласної ради, де вона прогнозувала, що в області буде 8 600 хворих і щонайменше 700 померлих від коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 16 квітня, в Україні офіційно підтверджений 4161 випадок зараження коронавірусом COVID-19.