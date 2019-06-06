Топ-пропагандистка Кремля терміново госпіталізована

Головний редактор пропагандистського RT Маргарита Симоньян була екстренно госпіталізована.

Інцидент стався після зустрічі жінки з юристкою Фонду боротьби з корупцією Любов'ю Соболь на радіостанції "Ехо Москви". Про це повідомляє Telegram-канал "RT російською".

У своєму Telegram-каналі Симоньян пояснила, що біля входу її зустріла юристка ФБК, після чого стала ставити їй запитання і знімати на камеру.

Маргарита Симоньян РІА Новини

"Півгодини мене біля входу чатувала. Доганяла мене по коридорах, поки добрі "еховці" не запроторили мене в кабінет Венедиктова (головного редактор "Ехо Москви")", — написала вона.

Пост Маргарити Сімоньян t.me/s/margaritasimonyan

Крім того, Симоньян підкреслила, що вагітна:

"Красива, між іншим, дівчина. Але херасити вагітних жінок по коридорах радіостанції —не найкращий метод ведення передвиборної кампанії. І для карми недобре".

На відео головний редактор RT зауважує, що "про інтерв'ю треба домовлятися, як і належить, через прес-службу", і просить співробітників "Ехо Москви" "ізолювати її, оскільки їй не можна нервувати".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова яскраво висміяла "передвиборний" ролик пропагандистки Путіна, в якому вона загордилася з себе кандидата в президенти України.

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