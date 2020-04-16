Топ-14 настільних ігор часів СРСР, про які мріяли діти

За часів СРСР існувало безліч настільних ігор, які скрашували дозвілля дітей.

Портал "Пикабу" зібрав найпопулярніші "настолки", про які мріяли багато радянських діти. Для таких ігор потрібна була не тільки удача, але і спритність, реакція та логічне мислення.

Хокей

У грі потрібно було хокеїстами закинути шайбу у ворота, керуючи за допомогою напрямних ручок.

Футбол

У грі потрібно було "відтягувати" футболістів і запускати м'яч наступному гравцеві або ж відразу в ворота.

Баскетбол

Дана гра була дуже схожа на футбол, тільки м'ячик потрібно було закинути в корзину.

Морський бій

В "Морський бій" грали не тільки на папері, але була зроблена спеціальна настільна гра за тим же принципом.

За кермом

Гра "За кермом" була таким собі симулятором водіння автомобіля. Обертовий диск створював ілюзію того, що машина дійсно їде. Також були "справжні" педалі, кермо і коробка передач.

Мототрек

У цій грі потрібно спочатку зібрати гоночну трасу, а потім там проводити гонки. Мотоциклісти спускалися по похилій поверхні траси, а наверх їх затягував спеціальний підйомник, який працював від батарейок.

Ткацький верстат

Для дівчаток був придуманий маленький ткацький верстат. У цей грі наочно показували процес ткацтва.

Азбука Морзе

Ця гра була дещо специфічна, але завдяки їй діти дізнавалися, що таке основи радіозв'язку.

Бегемотики

Суть цієї гри була в тому, щоб "бегемотики" проковтнули якомога більше кульок.

Накинь кільце

Гравцям потрібно було накидати кільця на спеціальні штирі. Кожна вдала спроба нагороджувалася певною кількістю балів.

Кеглі

У грі потрібно було запустити кульку, яка розгойдувалася на мотузочці. Кожна з кеглів мала свою цінність, за які налічували бали.

Міні-більярд

Ця гра була міні копією дорослого більярду. Тільки замість кия була паличка на пружинці, яку перед ударом потрібно було відтягувати на себе.

Рулетка

Радянське казино називалося "Карусель-лото" і мало всі атрибути азартної гри: гральне поле і фішки, а гравці робили ставки.

Пінбол

Гра зрозуміло не називалася пінбол, але принцип був таким же. Потрібно було запускати кульку і заробляти бали в залежності від траєкторії її руху.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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