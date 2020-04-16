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17 квітня • оновлено в 03:07
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Топ-14 настільних ігор часів СРСР, про які мріяли діти

1.1т
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За часів СРСР існувало безліч настільних ігор, які скрашували дозвілля дітей.

Портал "Пикабу" зібрав найпопулярніші "настолки", про які мріяли багато радянських діти. Для таких ігор потрібна була не тільки удача, але і спритність, реакція та логічне мислення.

Хокей

У грі потрібно було хокеїстами закинути шайбу у ворота, керуючи за допомогою напрямних ручок.

Топ-14 настільних ігор часів СРСР, про які мріяли діти

Футбол

У грі потрібно було "відтягувати" футболістів і запускати м'яч наступному гравцеві або ж відразу в ворота.

Топ-14 настільних ігор часів СРСР, про які мріяли діти

Баскетбол

Дана гра була дуже схожа на футбол, тільки м'ячик потрібно було закинути в корзину.

Топ-14 настільних ігор часів СРСР, про які мріяли діти

Морський бій

В "Морський бій" грали не тільки на папері, але була зроблена спеціальна настільна гра за тим же принципом.

Топ-14 настільних ігор часів СРСР, про які мріяли діти

За кермом

Гра "За кермом" була таким собі симулятором водіння автомобіля. Обертовий диск створював ілюзію того, що машина дійсно їде. Також були "справжні" педалі, кермо і коробка передач.

Топ-14 настільних ігор часів СРСР, про які мріяли діти

Мототрек

У цій грі потрібно спочатку зібрати гоночну трасу, а потім там проводити гонки. Мотоциклісти спускалися по похилій поверхні траси, а наверх їх затягував спеціальний підйомник, який працював від батарейок.

Топ-14 настільних ігор часів СРСР, про які мріяли діти

Ткацький верстат

Для дівчаток був придуманий маленький ткацький верстат. У цей грі наочно показували процес ткацтва.

Топ-14 настільних ігор часів СРСР, про які мріяли діти

Азбука Морзе

Ця гра була дещо специфічна, але завдяки їй діти дізнавалися, що таке основи радіозв'язку.

Топ-14 настільних ігор часів СРСР, про які мріяли діти

Бегемотики

Суть цієї гри була в тому, щоб "бегемотики" проковтнули якомога більше кульок.

Топ-14 настільних ігор часів СРСР, про які мріяли діти

Накинь кільце

Гравцям потрібно було накидати кільця на спеціальні штирі. Кожна вдала спроба нагороджувалася певною кількістю балів.

Топ-14 настільних ігор часів СРСР, про які мріяли діти

Кеглі

У грі потрібно було запустити кульку, яка розгойдувалася на мотузочці. Кожна з кеглів мала свою цінність, за які налічували бали.

Топ-14 настільних ігор часів СРСР, про які мріяли діти

Міні-більярд

Ця гра була міні копією дорослого більярду. Тільки замість кия була паличка на пружинці, яку перед ударом потрібно було відтягувати на себе.

Топ-14 настільних ігор часів СРСР, про які мріяли діти

Рулетка

Радянське казино називалося "Карусель-лото" і мало всі атрибути азартної гри: гральне поле і фішки, а гравці робили ставки.

Топ-14 настільних ігор часів СРСР, про які мріяли діти

Пінбол

Гра зрозуміло не називалася пінбол, але принцип був таким же. Потрібно було запускати кульку і заробляти бали в залежності від траєкторії її руху.

Топ-14 настільних ігор часів СРСР, про які мріяли діти

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
СРСР діти
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