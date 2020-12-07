Топ-10 грандіозних будівельних проєктів світу, які не дожили до сьогодні

За довгу історію існування світу у всіх куточках планети були споруджені тисячі грандіозних будівельних проєктів, що вражали своїми масштабами і величчю. Але дожити до сьогодні і порадувати око наших сучасників судилося не всім. Людські плани змінюються, і якісь об'єкти стають не потрібні, якісь починають заважати, а у якихось, виявляється, є період експлуатації.

OBOZREVATEL вирішив розповісти про топ-10 величезних рукотворних споруд із минулого, які з різних причин не дожили до наших днів.

1. Басейн "Москва" (1960-1991) – один із найбільших відкритих плавальних басейнів світу, який встановили на місці підірваного 1931 року храмі Христа Спасителя, де пізніше хотіли побудувати легендарний Палац Рад.

Демонтували споруду через її нерентабельність і виникнення руху за відновлення храму Христа Спасителя, який і стоїть на цьому місці з 1999 року.

Басейн "Москва" демонтували споруду через її нерентабельність Twizz

2. Перше колесо огляду, Чикаго (1893-1906) було вперше встановлено на Всесвітній колумбівській виставці в Чикаго. Його висота склала 80 метрів. Конструкцію було створено як американську відповідь на Ейфелеву вежу, а створив її інженер Джордж Вашингтон Гейл Ферріс-молодший.

Після закінчення виставки колесо кілька разів переносилося і в 1906 році було остаточно розібрано.

Перше колесо огляду розібрали в 1906 році Twizz

3. Дора або "Товстий Густав", Німеччина (1941-1945). Артилерійську зброю німецької армії значних розмірів було побудовано 1941 року на замовлення Адольфа Гітлера. Вона призначалася для руйнування французької лінії Мажино.

Параметри зброї і її експлуатації вражають: вага знаряддя становила 1350 тонн; для її підготовки потрібно 250 осіб; скорострільність – 1 постріл кожні 30-45 хвилин; вага снаряда могла досягати 7,1 тонни.

У Баварії "Дора" була підірвана німцями під час відступу 1945 року.

Артилерійську зброю "Дора" підірвали німці під час відступу 1945 року Twizz

4. Супертанкер Knock Nevis, Норвегія (1979-2009) – використовувався для перевезення нафти і був найбільшим плавальним об'єктом на планеті за час свого існування.

Супертанкер Knock Nevis використовувався для перевезення нафти Twizz

5. Кришталевий палац у Лондоні (1851) – був побудований зі скла, чавуну і дерева спеціально до Всесвітньої виставки 1851 в лондонському Гайд-парку. Міг вмістити до 14 тисяч відвідувачів. Палац був розібраний і перенесений на південний схід Лондона після закінчення виставки. 1936 року повністю згорів під час пожежі.

Кришталевий палац у Лондоні згорів 1936 року Twizz

6. Екскаватор, що крокує, Big Muskie, Огайо, США (1969-1999) – найбільший рухомий механізм в історії, який 30 років пропрацював на вугільному розрізі, видобув понад 20 млн тонн вугілля, після чого був демонтований.

Крокуючий екскаватор демонтували після 30 років роботи Twizz

7. Пароплав "Грейт Істерн" або "Левіафан", Великобританія (1858-1890) – найбільший вітрильник в історії, а також найбільший корабель до 20 століття, який припинили використовувати 1874 року, а демонтувати почали 1888 року, що зайняло цілих 18 місяців.

"Левіафан" припинили використовувати 1874 року Twizz

8. Цар-танк, Росія (1914-1915) колісний танк зі спицями висотою 9 метром. Для його експлуатації був потрібний екіпаж із 15 осіб. Був визнаний непридатним для військових дій, прослуживши всього лише рік.

Цар-танк був визнаний непридатним для військових дій Twizz

9. Стадіон Кінгдом, Сіетл (1976-2000) – був універсальним і використовувався не тільки для спортивних змагань, а й для інших заходів. Знесли споруду за допомогою контрольованого вибуху (це дотепер найбільша будівля демонтована у такий спосіб). На його місці спорудили новий стадіон Сенчури Лінк-Філд.

Стадіон Кингдом знесли, щоб побудувати новий Twizz

10. Зінгер-білдінг, Нью-Йорк (1908-1967) – свого часу був найвищою будівлею світу (187 метрів). Але в 60-х роках комерційне використання будівлі було визнано неефективним через малу площу. Хмарочос був знесений, звільнивши місце для для нового – так був зведений 226-метровий Уан-Ліберті-Плаза.

Зінгер-білдінг був знесений, звільнивши місце для для нового Twizz

Також раніше були опубліковані незвичайні будівлі СРСР, які здивували досить сміливими образами, незважаючи на усталену думку, що в ті часи будували тільки одноманітні залізобетонні громадські будівлі, яким була притаманна відсутність декоративних надмірностей.

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