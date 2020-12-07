Топ-10 грандіозних будівельних проєктів світу, які не дожили до сьогодні

За довгу історію існування світу у всіх куточках планети були споруджені тисячі грандіозних будівельних проєктів, що вражали своїми масштабами і величчю. Але дожити до сьогодні і порадувати око наших сучасників судилося не всім. Людські плани змінюються, і якісь об'єкти стають не потрібні, якісь починають заважати, а у якихось, виявляється, є період експлуатації.

OBOZREVATEL вирішив розповісти про топ-10 величезних рукотворних споруд із минулого, які з різних причин не дожили до наших днів.

1. Басейн "Москва" (1960-1991) – один із найбільших відкритих плавальних басейнів світу, який встановили на місці підірваного 1931 року храмі Христа Спасителя, де пізніше хотіли побудувати легендарний Палац Рад.

Демонтували споруду через її нерентабельність і виникнення руху за відновлення храму Христа Спасителя, який і стоїть на цьому місці з 1999 року.

2. Перше колесо огляду, Чикаго (1893-1906) було вперше встановлено на Всесвітній колумбівській виставці в Чикаго. Його висота склала 80 метрів. Конструкцію було створено як американську відповідь на Ейфелеву вежу, а створив її інженер Джордж Вашингтон Гейл Ферріс-молодший.

Після закінчення виставки колесо кілька разів переносилося і в 1906 році було остаточно розібрано.

3. Дора або "Товстий Густав", Німеччина (1941-1945). Артилерійську зброю німецької армії значних розмірів було побудовано 1941 року на замовлення Адольфа Гітлера. Вона призначалася для руйнування французької лінії Мажино.

Параметри зброї і її експлуатації вражають: вага знаряддя становила 1350 тонн; для її підготовки потрібно 250 осіб; скорострільність – 1 постріл кожні 30-45 хвилин; вага снаряда могла досягати 7,1 тонни.

У Баварії "Дора" була підірвана німцями під час відступу 1945 року.

4. Супертанкер Knock Nevis, Норвегія (1979-2009) – використовувався для перевезення нафти і був найбільшим плавальним об'єктом на планеті за час свого існування.

5. Кришталевий палац у Лондоні (1851) – був побудований зі скла, чавуну і дерева спеціально до Всесвітньої виставки 1851 в лондонському Гайд-парку. Міг вмістити до 14 тисяч відвідувачів. Палац був розібраний і перенесений на південний схід Лондона після закінчення виставки. 1936 року повністю згорів під час пожежі.

6. Екскаватор, що крокує, Big Muskie, Огайо, США (1969-1999) – найбільший рухомий механізм в історії, який 30 років пропрацював на вугільному розрізі, видобув понад 20 млн тонн вугілля, після чого був демонтований.

7. Пароплав "Грейт Істерн" або "Левіафан", Великобританія (1858-1890) – найбільший вітрильник в історії, а також найбільший корабель до 20 століття, який припинили використовувати 1874 року, а демонтувати почали 1888 року, що зайняло цілих 18 місяців.

8. Цар-танк, Росія (1914-1915) колісний танк зі спицями висотою 9 метром. Для його експлуатації був потрібний екіпаж із 15 осіб. Був визнаний непридатним для військових дій, прослуживши всього лише рік.

9. Стадіон Кінгдом, Сіетл (1976-2000) – був універсальним і використовувався не тільки для спортивних змагань, а й для інших заходів. Знесли споруду за допомогою контрольованого вибуху (це дотепер найбільша будівля демонтована у такий спосіб). На його місці спорудили новий стадіон Сенчури Лінк-Філд.

10. Зінгер-білдінг, Нью-Йорк (1908-1967) – свого часу був найвищою будівлею світу (187 метрів). Але в 60-х роках комерційне використання будівлі було визнано неефективним через малу площу. Хмарочос був знесений, звільнивши місце для для нового – так був зведений 226-метровий Уан-Ліберті-Плаза.

Також раніше були опубліковані незвичайні будівлі СРСР, які здивували досить сміливими образами, незважаючи на усталену думку, що в ті часи будували тільки одноманітні залізобетонні громадські будівлі, яким була притаманна відсутність декоративних надмірностей.

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