Тонни сміття з України припливли до ЄС: моторошні фото НП

Тонни пластикового сміття з України припливли по річці Тиса в Угорщину через сезонні паводки.
Місцеві екологи цілодобово ліквідують надзвичайну подію за допомогою спецтехніки і просто руками, пише місцеве видання Haromhatar (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Щоб зупинити наплив побутових відходів із Закарпаття, річку "перекрили" баржами. З неї виловлюють в основному пластикові пляшки і пакети.
Тонни сміття з України припливли до Угорщини
Тонни сміття з України припливли до Угорщини
Тонни сміття з України припливли до Угорщини
Тонни сміття з України припливли до Угорщини
Тонни сміття з України припливли до Угорщини
Тонни сміття з України припливли до Угорщини
Тонни сміття з України припливли до Угорщини
Тонни сміття з України припливли до Угорщини
Як писав OBOZREVATEL раніше, в мережі з'явилося відео того, як жителі Угорщини перекривають річку Тиса в місті Кішкора за допомогою спеціальних барж, щоб виловити тонни сміття, який пливе з України.
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