Головна Новини
7 березня • оновлено в 11:04
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Тонни сміття з України припливли до ЄС: моторошні фото НП

8.1т
Читати матеріал російською

Тонни пластикового сміття з України припливли по річці Тиса в Угорщину через сезонні паводки.

Місцеві екологи цілодобово ліквідують надзвичайну подію за допомогою спецтехніки і просто руками, пише місцеве видання Haromhatar (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Щоб зупинити наплив побутових відходів із Закарпаття, річку "перекрили" баржами. З неї виловлюють в основному пластикові пляшки і пакети.

Тонни сміття з України припливли до Угорщини

Тонни сміття з України припливли до Угорщини

Тонни сміття з України припливли до Угорщини

Тонни сміття з України припливли до Угорщини

Тонни сміття з України припливли до Угорщини

Тонни сміття з України припливли до Угорщини

Тонни сміття з України припливли до Угорщини

Тонни сміття з України припливли до Угорщини

Тонни сміття з України припливли до Угорщини

Тонни сміття з України припливли до Угорщини

Тонни сміття з України припливли до Угорщини

Тонни сміття з України припливли до Угорщини

Тонни сміття з України припливли до Угорщини

Тонни сміття з України припливли до Угорщини

Тонни сміття з України припливли до Угорщини

Тонни сміття з України припливли до Угорщини

Як писав OBOZREVATEL раніше, в мережі з'явилося відео того, як жителі Угорщини перекривають річку Тиса в місті Кішкора за допомогою спеціальних барж, щоб виловити тонни сміття, який пливе з України.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Угорщина
Теги
Утилізація сміття Пластик
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
30
28
Смішно
3
Цікаво
20
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Serov Oleg
Serov Oleg
все з.а.с.р.е.т май.д.а.н.у.т.а.я скотобаза...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
сибирский ватник
сибирский ватник
Не знаю как в Европейской части России с мусором на реках а у нас один в один как на фотках.Но правда последние пару лет почище стало,но все равно свиньи гадят.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Чёт рагули в коментах языки в дупу засунули. Только дизлайки ставят
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги