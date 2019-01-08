Томос відвезли з України до Туреччини: з'явилися нові подробиці

Томос про автокефалію Православної церкви України вивезли з Києва до Стамбула, де його мають підписати 11 членів Священного синоду.

Про це розповів представник митрополита Київського і всієї України Епіфанія Іван Сидор після божественної літургії у Михайлівському соборі у Києві (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Томос, який був переданий, він справжній, він з підписом Вселенського патріарха Варфоломія. Але згідно з процедурою там мають бути підписи архієреїв, які беруть участь у Синоді Константинопольського патріархату", — заявив він.

Підписання Томосу Патріархом Варфоломієм Укрінформ

"Синод Константинопольського патріархату засідає щомісяця, 9 числа. Рішення про передачу Томосу було 6 січня, за три дні до Синоду. Тому така процедура. Це нормальні речі", — додав Сидор.

За його словами, слід розуміти, що рішення про надання Україні автокефалії вноситься до кодексу Константинопольської церкви.

"6 січня митрополит Епіфаній та українські єпископи служили літургію із Вселенським патріархом і це є головним свідченням того, що церква-мати нас визнає і приймає у свою сім'ю. А те, що немає кількох підписів — це технічні речі", — наголосив Сидор.

Крім того, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) підтвердив, що Томос забрали з храму Софії Київської.

"Так, забрали", — відповів він на питання про наявність грамоти у Соборі під своїм постом у Facebook.

Раніше Мінкульт заявляв, що Томос про автокефалію української церкви не будуть везти до Стамбулу для підпису всіма членами Синоду Вселенського Патріархату.

Як повідомляв OBOZREVATEL: