''Томос від Сталіна'': Порошенко жорстко потролив РПЦ

Президент України Петро Порошенко жорстко пройшовся по Російській Православній Церкві. Їх незалежність він назвав "підписаною Сталіним".
Це сталося на подячному молебні на честь отримання Томосу, який відбувся у Вінниці. Порошенко також нагадав про жахливий тиск з боку Росії на процес становлення незалежної української церкви.
Порошенко на молебні за Томос
president.gov.ua
"І ось зараз наша церква є канонічною. А нехай вони зараз самі розберуться, покажуть Томос... А де їх Томос? Сталіним підписаний? Ось це все з цього і починалося. Правда – її не сховаєш", – заявив глава держави.
Він також додав, що зараз ніхто не здатний перешкодити Україні, яка звільняється від ярма московської церкви і московської імперії. І запевнив, що отримання Томосу – це тільки початок.
"Ніхто не здатний зупинити українців на шляху до нашої свободи, до Європейського Союзу", – підкреслив Порошенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 січня Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.
6 січня Томос вручили на Божественній літургії. Також в мережі опублікували переклад тексту документа.
8 січня Томос відвезли назад в Стамбул для підписання його 11 членами Синоду Вселенського патріархату.
9 січня всі члени Синоду Вселенського патріархату в Стамбулі підписали Томос про автокефалію Православної церкви України.
10 січня документ повернувся в Україну. Його показали прихожанам Свято-Покровського кафедрального собору.
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