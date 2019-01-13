''Томос від Сталіна'': Порошенко жорстко потролив РПЦ

Президент України Петро Порошенко жорстко пройшовся по Російській Православній Церкві. Їх незалежність він назвав "підписаною Сталіним".

Це сталося на подячному молебні на честь отримання Томосу, який відбувся у Вінниці. Порошенко також нагадав про жахливий тиск з боку Росії на процес становлення незалежної української церкви.

Порошенко на молебні за Томос president.gov.ua

"І ось зараз наша церква є канонічною. А нехай вони зараз самі розберуться, покажуть Томос... А де їх Томос? Сталіним підписаний? Ось це все з цього і починалося. Правда – її не сховаєш", – заявив глава держави.

Він також додав, що зараз ніхто не здатний перешкодити Україні, яка звільняється від ярма московської церкви і московської імперії. І запевнив, що отримання Томосу – це тільки початок.

"Ніхто не здатний зупинити українців на шляху до нашої свободи, до Європейського Союзу", – підкреслив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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