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''Томос від Сталіна'': Порошенко жорстко потролив РПЦ

4.8тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко жорстко пройшовся по Російській Православній Церкві. Їх незалежність він назвав "підписаною Сталіним".

Це сталося на подячному молебні на честь отримання Томосу, який відбувся у Вінниці. Порошенко також нагадав про жахливий тиск з боку Росії на процес становлення незалежної української церкви.

Порошенко на молебні за Томос

Порошенко на молебні за Томос

president.gov.ua

"І ось зараз наша церква є канонічною. А нехай вони зараз самі розберуться, покажуть Томос... А де їх Томос? Сталіним підписаний? Ось це все з цього і починалося. Правда – її не сховаєш", – заявив глава держави.

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Він також додав, що зараз ніхто не здатний перешкодити Україні, яка звільняється від ярма московської церкви і московської імперії. І запевнив, що отримання Томосу – це тільки початок.

"Ніхто не здатний зупинити українців на шляху до нашої свободи, до Європейського Союзу", – підкреслив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
УкраїнаТомосУПЦ КПУПЦ МПРПЦ
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Секту животных бандер никто не признает церковью, даже под дулами автоматов)))
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Крайне негативно отношусь а порошенко,но здесь 10 баллов!Красиво,а главное верно!
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
из потроха троль,как из хуя коловорот ..
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