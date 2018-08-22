Томос Україні відкладається: спливли несподівані деталі

Вселенський патріархат переніс засідання свого Синоду, на якому могло розглядатися питання надання автокефалії Українській православній церкві, з вересня на жовтень.

Засідання мало відбутися 10 вересня, і існувала висока ймовірність, що українське церковне питання було б вирішене саме на ньому. Тепер його вирішення треба чекати мінімум до жовтня, повідомляє LB.ua з посиланням на власні джерела у церковному середовищі.

Зазначається, що орієнтовні нові дати Синоду - 9-11 жовтня.

Нагадаємо, 17 квітня президент України Петро Порошенко анонсував створення єдиної української церкви. За його словами, єпископи УПЦ КП підписали звернення до Вселенського Патріарха про надання Томосу новій Українській православній автокефальній церкві.

18 квітня ієрархи УПЦ КП і УАПЦ офіційно передали президенту звернення до Патріарха Варфоломія. 19 квітня Верховна Рада йогопідтримала.

Раніше предстоятель УПЦ КП Філарет заявив, що Вселенський Патріарх Варфоломій надасть Томос Українській православній церкві вже у поточному році.

В кінці липня з'явилася інформація, що питання про надання автокефалії Українській православній церкві може бути розглянуте у вересні на зборах Константинопольської Патріархії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше архімандрит РПЦ Кирило Говорун заявляв, що Україна може отримати Томос вже 10 вересня.