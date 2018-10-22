Томос Україні: стало відомо, яка частина УПЦ МП увійде до Єдиної церкви

Наразі процес об'єднання українських православних церков підтримують приблизно 10 єпископів Московського патріархату.

Про це у колонці на "Главреді" написав архієпископ Чернігівський та Ніжинський, спікер Української православної церкви Київського патріархату Євстратій (Зоря).

Він пояснив, що скільки з них візьме участь в об'єднавчому соборі, стане зрозумілим у процесі його безпосередньої підготовки.

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"Але можна прогнозувати, що з часом, вже після отримання Томосу, більшість тих, хто зараз у Московському патріархаті, увійдуть в об'єднання з Українською Церквою. За моїми прогнозами, це триватиме кілька років і в результаті не менш як дві третини тих, хто є в МП, увійдуть в Українську церкву", — додав Євстратій.

Священнослужитель повідомив, що на посаду предстоятеля Єдиної церкви досі немає жодної кандидатури, крім кандидатури патріарха УПЦ КП Філарета. Однак гіпотетично Собор може обрати будь-якого гідного ієрарха з-поміж українських архієреїв, які візьмуть у ньому участь.

"Якщо говорити про можливість обрання митрополита Онуфрія, то треба зазначити, що досі він ніяк не виявляв бажання бути учасником об'єднавчого процесу. Тому питання, чи може він очолити Єдину помісну церкву — чисто риторичне", — додав архієпископ.

Євстратій наголосив, що зірвати процес об'єднання церков уже неможливо, оскільки для нього створена міцна канонічна база, і на довершення є сильна воля як в Україні, так і з боку Вселенського патріархату.

"Однак спроби зашкодити цьому процесу будуть, і кінцевими ініціаторами таких спроб є московські сили як за кордоном, так і тут, в Україні. Тому наше спільне завдання — і церков, і держави, і суспільства в цілому — не допустити того, щоб вони мали хоча б найменший успіх", — написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євстратій розповів, як Томос Україні зруйнував плани Кремля.