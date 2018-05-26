Томос про автокефалію Української церкви вже готовий - архімандрит

Томос про автокефалію Української православної церкви вже написано, але процес рецепції іншими церквами може бути тривалим.

Таку заяву зробив архімандрит УПЦ Московського патріархату Кирило (Говорун) в ефірі "5 каналу", передає "Інтерфакс-Україна".

"Я скажу свого роду сенсацію: томос вже готовий. Він вже написаний. Я навіть знаю, хто його писав - писав мій учитель в Афінському університеті, де я навчався. Це один з кращих каноністів у православному світі. І тексти, які він пише, канонічні - вони абсолютно досконалі. Тому я думаю, що томос буде прекрасним документом канонічності. До нього неможливо буде пред'явити ніяких претензій. Томос готовий", - зазначив архімандрит.

За його словами, Константинопольський патріархат задіє певну процедуру надання томосу, яка передбачає, що це прерогатива Константинопольського патріархату.

"Це давня ініціатива, витоки якої з часів Візантійської імперії. І на основі цієї прерогативи, права Константинополя серед православних церков, він буде давати цю автокефалію", - підкреслив він.

Архімандрит також додав, що після почнеться процес рецепції автокефалії з боку інших православних церков.

"Зараз згоди православних церков не потрібно. Вона не передбачається цією процедурою", - додав священнослужитель.

На другому етапі, на його думку, можуть бути проблеми.

"Це займе певний час. Це може бути досить тривалий час. Якісь технічні моменти рецепції залишаються. Але головну проблему вирішено", - резюмував архімандрит.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко анонсував створення єдиної української церкви 17 квітня. За його словами, єпископи УПЦ КП підписали звернення до Вселенського Патріарха про надання Томосу для нової Української православної автокефальної церкви.

18 квітня ієрархи УПЦ КП і УАПЦ офіційно передали президенту звернення до Патріарха Варфоломія. 19 квітня Верховна Рада йогопідтримала.

У свою чергу, в Українській Православній Церкві Московського патріархату заявили, що Вселенський Патріархат не зробить кроків з надання томосу.

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