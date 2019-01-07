Томос повернеться на Фанар: що це значить

Томос про автокефалію православної церкви України повернеться на деякий час на Фанар (грецький район Стамбула, де знаходиться резиденція Вселенського патріарха) для підпису всіма членами Синоду.
Причину пояснив керівник департаменту у справах релігій і національностей Міністерства культури Андрій Юраш, передає Інтерфакс-Україна.
"Томос буде до вечора (понеділка – Ред.) виставлений для того, хто захоче, міг підійти і побачити цей унікальний документ... У найближчі дні він повернутися в Стамбул до Константинопольського патріархату, оскільки зараз він підписаний тільки Вселенським патріархом. Потім там повинні бути підписи всіх членів Вселенського Святійшого Синоду патріархату", – сказав Юраш в ході трансляції на українських телеканалах Різдвяної літургії з Софійського собору у Києві.
А буквально через два дні відбудеться Синод, після чого Томос, остаточно і назавжди, повернеться в Україну і буде зберігатися в особливих умовах.
Вручення Томосу
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вселенський патріарх Варфоломій 5 січня підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.
У Російській православній церкві гнівно відреагували на надання ПЦУ Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм.
Пізніше в мережі опублікували переклад тексту Томосу. 6 січня на Божественній літургії Томос вручили.
У понеділок митрополит Епіфаній і президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на Різдвяну літургію в Софійський собор.
Сувій Томосу після літургії в Софійському соборі буде перенесений для загального огляду в Трапезний храм Софії Київської ("Мала Софія").
На Софійській площі зібралися сотні людей, які спостерігали трансляцію святкової служби на великому екрані, а потім матимуть можливість побачити сувій Томосу.
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