Томос повернеться на Фанар: що це значить

Томос про автокефалію православної церкви України повернеться на деякий час на Фанар (грецький район Стамбула, де знаходиться резиденція Вселенського патріарха) для підпису всіма членами Синоду.

Причину пояснив керівник департаменту у справах релігій і національностей Міністерства культури Андрій Юраш, передає Інтерфакс-Україна.

"Томос буде до вечора (понеділка – Ред.) виставлений для того, хто захоче, міг підійти і побачити цей унікальний документ... У найближчі дні він повернутися в Стамбул до Константинопольського патріархату, оскільки зараз він підписаний тільки Вселенським патріархом. Потім там повинні бути підписи всіх членів Вселенського Святійшого Синоду патріархату", – сказав Юраш в ході трансляції на українських телеканалах Різдвяної літургії з Софійського собору у Києві.

А буквально через два дні відбудеться Синод, після чого Томос, остаточно і назавжди, повернеться в Україну і буде зберігатися в особливих умовах.

Вручення Томосу facebook.com/petroporoshenko

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