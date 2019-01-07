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Томос повернеться на Фанар: що це значить

2.2тЧитати матеріал російською

Томос про автокефалію православної церкви України повернеться на деякий час на Фанар (грецький район Стамбула, де знаходиться резиденція Вселенського патріарха) для підпису всіма членами Синоду.

Причину пояснив керівник департаменту у справах релігій і національностей Міністерства культури Андрій Юраш, передає Інтерфакс-Україна.

"Томос буде до вечора (понеділка – Ред.) виставлений для того, хто захоче, міг підійти і побачити цей унікальний документ... У найближчі дні він повернутися в Стамбул до Константинопольського патріархату, оскільки зараз він підписаний тільки Вселенським патріархом. Потім там повинні бути підписи всіх членів Вселенського Святійшого Синоду патріархату", – сказав Юраш в ході трансляції на українських телеканалах Різдвяної літургії з Софійського собору у Києві.

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А буквально через два дні відбудеться Синод, після чого Томос, остаточно і назавжди, повернеться в Україну і буде зберігатися в особливих умовах.

Вручення Томосу

Вручення Томосу

facebook.com/petroporoshenko

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Вселенський патріарх Варфоломій 5 січня підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.

  • У Російській православній церкві гнівно відреагували на надання ПЦУ Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм.

  • Пізніше в мережі опублікували переклад тексту Томосу. 6 січня на Божественній літургії Томос вручили.

  • У понеділок митрополит Епіфаній і президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на Різдвяну літургію в Софійський собор.

  • Сувій Томосу після літургії в Софійському соборі буде перенесений для загального огляду в Трапезний храм Софії Київської ("Мала Софія").

  • На Софійській площі зібралися сотні людей, які спостерігали трансляцію святкової служби на великому екрані, а потім матимуть можливість побачити сувій Томосу.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Місце
Україна
Тег
Томос
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