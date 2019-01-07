Томос для України: в Грузії виступили з неоднозначною заявою

Грузинська православна церква висловить свою чітку позицію щодо отримання канонічної автокефалії Православною церквою України, коли ознайомиться з текстом Томосу.

Про це повідомив журналістам у Тбілісі місцеблюститель патріаршого престолу ГПЦ, митрополит Сенакський і Чхороцкуйський Шіо (Муджирі), пише Радіо Свобода.

За його словами, раніше синод Грузинської церкви постановив: члени синоду повинні ознайомитися з документом, після чого буде зроблено заяву.

При цьому він додав, що дата нового засідання синоду, на якому розглянуть це питання, ще не відома.

Грузинські засоби масової інформації нагадують, що, як правило, синод ГПЦ збирається двічі на рік, взимку і на початку літа.

Зимове засідання відбулося 27 грудня 2018 року, і тоді Грузинська православна церква знову не прийняла рішення з приводу автокефалії української церкви, вирішивши зробити це на наступному засіданні синоду – вже після надання ПЦУ Томосу.

Історія питання:

У Грузинської церкви є побоювання, що в разі підтримки автокефалії української церкви РПЦ може офіційно відібрати з її підпорядкування території сепаратистських регіонів Абхазії і Південної Осетії.

Зараз вони непідконтрольні ГПЦ фактично, але РПЦ формально визнає ці регіони канонічною територією Грузинської церкви.

Грузинська православна церква проголосила свою сучасну автокефалію в 1917 році, вийшовши зі складу Російської православної церкви.

У складі РПЦ вона перебувала з 1811 року, після того, як Російська імперія приєднала до себе Грузію, а РПЦ скасувала давню багатовікову автокефалію ГПЦ, яка веде свою історію з 5-го сторіччя.

Нову автокефалію РПЦ визнала в 1943 році, а Вселенський патріархат – в 1989 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вселенський патріарх Варфоломій в суботу, 5 січня, підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.

Вручення Томосу facebook.com/petroporoshenko

6 січня, після божественної літургії, документ про автокефалію вручили митрополиту Православної церкви України Епіфанію. Президент України Петро Порошенко назвав цю подію справжнім дивом.