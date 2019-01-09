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Томос для України підписали всі члени Синоду на Фанарі: що відомо

25.1тЧитати матеріал російською

Усі члени Синоду Вселенського патріархату в Стамбулі підписали Томос про автокефалію Православної церкви України.

Це сталося у середу, 9 січня, у Стамбулі, повідомляє повідомляє ТСН. Також журналісти зазімкували унікальний історичний момент скріплення документа підписами членів Синоду на фото.

Томос для України

Томос для України

ТСН

Відтепер документ вважається остаточно оформленим. Протягом декількох днів його повернуть в Україну.

Факт підписання Томосу підтвердив на своїй сторінці у Facebook і архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря). За його словами, всі члени Синоду Вселенського патріархату поставили свої підписи на публічній копії документу для України. Оригіналом Томосу, нагадав він, вважається текст, записаний і підписаний у Кодексі Вселенського патріархату, тобто зібранні актів.

"Цікаво, московські кретівники вже придумали наступне "пояснення" на тему "чому автокефалія — не така"." Це не ті бджоли і вони дають неправильний мед"?" зіронізував він.

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Синод Вселенського патріархату з Томосом ПЦУ

Синод Вселенського патріархату з Томосом ПЦУ

ТСН

Томос ПЦУ

Томос ПЦУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Незалежність УПЦ
Місце
Україна
Тег
Томос
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Ференц Евгения
Ференц Евгения
Хотят ли русские войны? Хотят! Им нужен враг, им нужно кого-то ненавидеть. Потому что ненависть — единственное, что в России при отсутствии науки, собственной культуры, других существенных факторов, позволяет объединиться и испытывать общенациональный оргазм, синхронный. Злоба хорошо объединяет академика и милиционера, полотера и генетика. — А.Невзоров
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Алкашенко Петро
Алкашенко Петро
Компания Nord Stream 2 AG построила более 400 км газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил представитель компании Йенс Мюллер. По его словам, компания по-прежнему намерена завершить реализацию проекта к концу 2019 года.
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Слава Майдану
Слава Майдану
А в инквизицию еще можно записаться, не знаете?
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2 из 4 ответов | показать все
Ференц Евгения
Ференц Евгения
Слава Майдану, В РФ давно создано полицейская государство, настоящая хунта из воров и спецслужб, по типу африканских или латиноамериканских, при этом идет настоящий этноцид русского населения. К 2050 году русские станут уже меньшинством на территории РФ. Это сознательная политика правительства чекистов по замене русского населения покорными выходцами из Азии. Такого не было даже во времена монголо-татар, чтобы шло замещение славянского населения миллионами чужестранцев. 10% жителей РФ - голодает, 64% живут в бедности, остальные в кредитном рабстве, только 20% может позволить себе бытовую технику, и лишь небольшая интернациональная банда подонков, эксплуатируя богатейшую страну, царит над покоренной страной, некогда бывшей Россией. - Владимир Басманов, российский политик, инициатор первого Русского Марша в РФ в 2005 году
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Ференц Евгения
Ференц Евгения
Слава Майдану, Сергей Капицы - "Дебилизация России уже закончена"
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