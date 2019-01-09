Томос для України підписали всі члени Синоду на Фанарі: що відомо

Усі члени Синоду Вселенського патріархату в Стамбулі підписали Томос про автокефалію Православної церкви України.

Це сталося у середу, 9 січня, у Стамбулі, повідомляє повідомляє ТСН. Також журналісти зазімкували унікальний історичний момент скріплення документа підписами членів Синоду на фото.

Томос для України ТСН

Відтепер документ вважається остаточно оформленим. Протягом декількох днів його повернуть в Україну.

Факт підписання Томосу підтвердив на своїй сторінці у Facebook і архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря). За його словами, всі члени Синоду Вселенського патріархату поставили свої підписи на публічній копії документу для України. Оригіналом Томосу, нагадав він, вважається текст, записаний і підписаний у Кодексі Вселенського патріархату, тобто зібранні актів.

"Цікаво, московські кретівники вже придумали наступне "пояснення" на тему "чому автокефалія — не така"." Це не ті бджоли і вони дають неправильний мед"?" — зіронізував він.

Синод Вселенського патріархату з Томосом ПЦУ ТСН

Томос ПЦУ

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