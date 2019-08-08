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"Той бік": мережу вразила потужна ілюстрація окупації Донбасу

1.5т Читати матеріал російською

Мережу вразила потужна ілюстрація шовіністичних замашок президента Росії Володимира Путіна щодо українського Донбасу.

Її автор – Микита Тітов. Він розмістив відповідну картинку на своїй сторінці в Facebook. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця).

На ній видніється напис: "Той бік". Задум автора вже оцінили у мережі.

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Багато поділилися картинкою, зазначивши, що вона відображає всю суть відносин Києва з Москвою. "Потужно!" – пишуть користувачі в коментарях.

"Той бік": мережу вразила потужна ілюстрація окупації Донбасу

Facebook Микити Титова

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали відео, на якому мародери орудують у зруйнованих обстрілом терористів багатоповерхівках в окупованому Донецьку.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Serov Oleg
Serov Oleg
у никитки паранойя,как и у всей свидомой скот.обазы...
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