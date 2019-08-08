"Той бік": мережу вразила потужна ілюстрація окупації Донбасу

Мережу вразила потужна ілюстрація шовіністичних замашок президента Росії Володимира Путіна щодо українського Донбасу.
Її автор – Микита Тітов. Він розмістив відповідну картинку на своїй сторінці в Facebook. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця).
На ній видніється напис: "Той бік". Задум автора вже оцінили у мережі.
Війна на Донбасі
ТСН
Багато поділилися картинкою, зазначивши, що вона відображає всю суть відносин Києва з Москвою. "Потужно!" – пишуть користувачі в коментарях.
Facebook Микити Титова
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали відео, на якому мародери орудують у зруйнованих обстрілом терористів багатоповерхівках в окупованому Донецьку.
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