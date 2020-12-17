Тодуров: влада повністю провалила боротьбу з коронавірусом

Влада України повністю провалила боротьбу з коронавірусом (COVID-19).

Як заявив в інтерв'ю Алесі Бацман кардіохірург, директор Інституту серця Борис Тодуров, ще в квітні було зрозуміло, що необхідно створювати якусь структуру замість санстанції, яку "вбили" в 2017 році (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Потрібно було створити структуру, на мій погляд, на базі РНБО, яка б включала в себе міжвідомчу комісію, яка б оцінила всі фактори ризику і зважила б кадровий потенціал, адже у нас же інфекціоністів немає", – зазначив він.

Також, за словами Тодурова, така структура повинна була б оцінити запаси кисню, інфраструктуру, наявність моніторів, дихальних апаратів, трубок, "розходки", ліжок, простирадл, одноразових масок і всього іншого.

"Хтось повинен був хоча б оцінити потреби", – підкреслив лікар.

Він додав, що українські вчені вже до квітня зробили математичну модель поширення COVID-19, тому можна було передбачити його наслідки.

Як писав OBOZREVATEL, Борис Тодуров розповів, що вакцинація українських медиків від коронавірусу може початися в січні 2021 року.