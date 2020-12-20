Тодуров провів п'ять операцій на серці в дітей у Казахстані. Відео

Український кардіохірург Борис Тодуров у неділю, 20 грудня, провів п'ять операцій на серці в дітей у Казахстані.

Бригада Інституту серця прибула в місто Тараз на запрошення іноземних колег. Лікар показав відео з операційної на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Тодуров зазначив, що на 21 грудня заплановано ще дві операції. До того ж перші п'ять пройшли успішно.

"Потрібно відзначити, що медицина в Казахстані за останні 10 років піднялася до Європейського рівня багато в чому завдяки ентузіазму лікарів і серйозній підтримці уряду. У всіх областях з'явилися кардіохірургічні центри, де виконуються дуже складні операції. Це все фінансує держава і повністю безкоштовно для пацієнтів. Ми дуже раді поділитися своїм досвідом із нашими колегами, які вразили нас своєю традиційною казахською гостинністю", – написав кардіохірург.

Скриншот. Борис Тодуров у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, відомий кардіохірург і директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України Борис Тодуров дістався з Маріуполя до Львова за менш ніж 4 години, щоб провести термінову трансплантацію серця від померлого донора.