Тодуров – про зарплати медиків: це катастрофа, хірург, який оперує щодня, отримує 7 тисяч грн

В Україні склалася вкрай важка ситуація із зарплатами для медиків. Навіть лікарі, які щодня оперують на серці, отримують мізерні 7 000 гривень.

Про це в інтерв'ю для YouTube-каналу програми "Бацман" розповів кардіохірург, директор Інституту серця Борис Тодуров. За його словами, навіть професіоналам з величезним досвідом платять за їхню працю такі маленькі суми (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми – державна лікарня, державні зарплати. Зарплата сестри – 5,5 тисяч грн, середня. Зарплата лікаря – 7 400 грн. Це при тому, що дуже багато працює докторів наук, кандидатів наук. Люди заслужені. Офіційна зарплата – 7 000 грн у хірурга з 15-річним стажем. Немає ніяких доплат", – розповів директор Інституту серця.

За його словами, він має певні надбавки за звання заслуженого лікаря, за доктора наук, за членкора, за завідувача кафедри і за вислугу років. Однак більшість медиків працює тільки за мінімальні оклади.

"Лікар, який оперує щодня, кандидат наук, отримує сьогодні 7 400 грн на місяць, відповідаючи за сотні життів і маючи найвищу кваліфікацію. Це реалії. Це катастрофа. І навіть із нашої клініки дуже успішної багато людей їде за кордон. Зараз я не можу назвати жодної європейської країни, де б не працювали наші співробітники", – зазначив Тодуров.

Що стосується доплат медикам за роботу з пацієнтами, хворими на коронавірус, то вона, підкреслив лікар, не перевищує 2-3 тисяч гривень. Однак про надбавки в 300% не йдеться.

Відзначимо, що в Україні склалася ситуація, коли ветеринари заробляють більше, ніж лікарі, котрі лікують людей. Якщо порівнювати зарплати, які їм пропонують, то співвідношення виглядає так – 20 000 проти 7 000 гривень.

Крім того, багато лікарів, які мають звичайний робочий день, заробляють навіть менше, ніж молодший медичний персонал. Це пов'язано з тим, що санітарки працюють подобово.

Також багатьом молодим лікарям доводиться ночами підробляти в клубах і ресторанах, щоб вижити. Це говорить про те, що в розважальній сфері вони мають більше шансів заробити, ніж у справі, якій присвятили життя.

Зі свого боку, міністр охорони здоров'я Максим Степанов підкреслив, що зараз українські медики отримують зарплати на рівні виплат із безробіття. Тим часом у Польщі зарплата лікаря досягає 200-300 тисяч грн в еквіваленті.

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