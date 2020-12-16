Тодуров назвав "секретну" дату поставок вакцини від COVID-19 до України

Вакцинація українських медиків від COVID-19 може початися в січні 2021 року.

Про це розповів кардіохірург, директор Інституту серця Борис Тодуров в інтерв'ю виданню "Гордон". За його словами, це питання він обговорював 14 грудня з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим.

Тодуров зазначив, що першу партію вакцини від COVID-19, яка з'явиться в Україні, відразу ж направлять медикам до лікарень, які лікують коронавірусних хворих.

"Поки це великий секрет, але ми дуже сподіваємося, що вже до кінця січня ми можемо отримати першу партію", – уточнив лікар.

За його словами, пандемія піде на спад, коли вакцинується 60-70% населення. Тому Україна повинна якомога швидше закупити відповідні препарати.

Медик не виключив, що можна робити щеплення і російською вакциною, хоча ніхто не знає, що вона з себе представляє і як працює.

"Дехто, не знаючи всієї кухні, каже: "Тільки не російську!" Але ми ж не знаємо її дії, не знаємо її складу, як вона працює. Візьміть і зробіть дослідження! Візьміть три, чотири, п'ять вакцин різних країн, проведіть дослідження, подивіться на результат і ухваліть для себе рішення, яка краща", – сказав Тодуров.

На зауваження про те, що препарат з Росії не пройшов третю стадію досліджень кардіохірург відповів, що даних немає по жодній вакцині.

Він також підкреслив, що сам вакцинується в числі перших, щойно в країні з'явиться офіційна зареєстрована вакцина.

Як писав OBOZREVATEL, перша партія безкоштовної вакцини в рамках механізму COVAX повинна надійти до України в кінці першого або в другому кварталі 2021 року. Водночас препарати, які будуть закуповуватися державою безпосередньо у виробників, можуть з'явитися вже в лютому. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.