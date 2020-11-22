Тодуров дістався до Львова через усю країну заради термінової трансплантації серця. Відео

Відомий кардіохірург і директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України Борис Тодуров дістався з Маріуполя до Львова за менш ніж чотири години, щоб провести термінову трансплантацію серця від померлого донора.

Як повідомив Тодуров у Facebook, 20 листопада, о 16:00, він ще був у Маріуполі, а о 20:00 уже робив трансплантацію серця у Львові (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У долі 36-річного реципієнта взяли участь десятки людей. Лікарі, медсестри, лаборанти, військові пілоти-вертолітники, цивільні пілоти, поліціянти, заступники міністрів і командири підрозділів", – зазначив він.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів у Facebook, що спочатку військові льотчики на вертольоті перекинули Тодурова із закритого для цивільної авіації аеродрому Маріуполя в Запоріжжя.

"Звідти на приватному літаку, який організував Вадим Новинський, Борис перелетів до Львова, де екіпаж патрульної поліції максимально швидко доставив хірурга до шпиталю, у якому готувалася операція з трансплантації серця", – написав він.

За словами заступника глави МВС, далі була безсонна ніч, під час якої бригада з кількох десятків київських і львівських хірургів провела складну операцію з пересадки серця, що завершилася успішно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нове серце отримав 36-річний житель Костянтинівки, батько двох дітей. Власне серце в нього було вчетверо більшим за нормальне після перенесеного в дитинстві грипу з ускладненням.

Крім серця, у донора у Львові було взято дві нирки, які тієї ж ночі пересаджено двом пацієнтам, що до того жили в прив'язці до діалізу.