Головна Новини
7 квітня • оновлено в 21:41
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Точно не в квітні: у РНБО розповіли про закінчення карантину

23.3т
Читати матеріал російською

Карантин в Україні точно не закінчиться 24 квітня через прийдешній пік поширення коронавірусу.

Про це OBOZREVATEL розповіли власні джерела в РНБО. За їхніми словами, зараз немає жодних чітких прогнозів щодо закінчення карантинних заходів, єдине, що зрозуміло – його продовжать після 24 квітня. Говорити щось про скасування або навіть ослаблення обмежень можна буде тільки після того, як Україна пройде через пік епідемії COVID-19.

"Рішення щодо карантину буде ухвалено тільки після того, як буде зрозуміло, скільки людей перехворіли в легкій формі, у якої кількості людей є імунітет. Уже потім можна буде, наприклад, змінювати режим карантину. Умовно кажучи, якщо багато людей перехворіє в легкій формі, то у них буде імунітет і не трапиться великий спалах після скасування обмежень", – повідомили джерела.

Карантин в Україні

Карантин в Україні

При цьому, в РНБО відзначили, що рішення щодо закінчення карантину буде ухвалювати Кабінет міністрів України. Рада нацбезпеки курує тільки стратегічні питання під час епідемії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що частина карантинних заходів, наприклад, носіння маски в громадських місцях, може діяти в Україні до вересня.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
РНБО карантин вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
39
6
Смішно
7
Цікаво
40
Сумно
11
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги