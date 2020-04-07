Точно не в квітні: у РНБО розповіли про закінчення карантину

Карантин в Україні точно не закінчиться 24 квітня через прийдешній пік поширення коронавірусу.

Про це OBOZREVATEL розповіли власні джерела в РНБО. За їхніми словами, зараз немає жодних чітких прогнозів щодо закінчення карантинних заходів, єдине, що зрозуміло – його продовжать після 24 квітня. Говорити щось про скасування або навіть ослаблення обмежень можна буде тільки після того, як Україна пройде через пік епідемії COVID-19.

"Рішення щодо карантину буде ухвалено тільки після того, як буде зрозуміло, скільки людей перехворіли в легкій формі, у якої кількості людей є імунітет. Уже потім можна буде, наприклад, змінювати режим карантину. Умовно кажучи, якщо багато людей перехворіє в легкій формі, то у них буде імунітет і не трапиться великий спалах після скасування обмежень", – повідомили джерела.

Карантин в Україні

При цьому, в РНБО відзначили, що рішення щодо закінчення карантину буде ухвалювати Кабінет міністрів України. Рада нацбезпеки курує тільки стратегічні питання під час епідемії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що частина карантинних заходів, наприклад, носіння маски в громадських місцях, може діяти в Україні до вересня.

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